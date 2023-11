Samsung Gauss: nuovo LLM che genera testo, immagini e codice

L’intelligenza artificiale è ormai divenuto un must per tutte le aziende Big Tech. Dopo OpenAI, Google, Meta e non solo, anche Samsung è uscita allo scoperto, presentando il suo primo modello di linguaggio di grandi dimensioni al recente Samsung AI Forum 2023. Samsung Gauss (il nome è un omaggio al matematico Carl Friedrich Gauss) è stato sviluppato da Sasmung Research e si compone di tre strumenti. Samsung Gauss Language, Gauss Language e Gauss Image. Language è un LLM in grado di comprendere il linguaggio umano e rispondere alle domande degli utenti. Si tratta di un’alternativa a ChatGPT che può essere sfruttata per aumentare la produttività. È infatti possibile scrivere e modificare e-mail, riassumere documenti o tradurre testi. L’azienda prevede di incorporare questo LLM nei suoi prodotti (smartphone e tablet) nel breve termine.

Samsung Gauss: modificare codice e immagini grazie all’AI

Gli altri due LLM annunciati sono Gauss Code e Gauss Image. Il primo funziona tramite un assistente di codice, chiamato code.i. Il suo scopo è quello di aiutare gli sviluppatori a scrivere codice in modo più rapido. L’azienda di Suwon ha affermato che questo modello AI supporterà sia la descrizione del codice, sia la generazione di casi di test tramite la sua interfaccia interattiva. Gauss Image è un modello che consente di generare e modificare immagini in modo semplice. Può essere utilizzato ad esempio per modificare lo stile oppure convertire immagini a bassa risoluzione in alta risoluzione.

Al momento Samsung Gauss è in fase di test e viene utilizzato solo dal personale interno. Inoltre, l’azienda sudcoreana ha creato un AI Red Team che monitora tutto ciò che riguarda la sicurezza e la privacy, dalla raccolta dei dati fino allo sviluppo dell’AI, per garantire maggiore sicurezza in base ai principi dell’etica dell’AI. Secondo i media locali, Gauss dovrebbe essere integrato nel Samsung Galaxy S24, il cui arrivo è previsto per il prossimo anno.