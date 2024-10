Samsung Galaxy Z Flip6 (quasi) a metà prezzo su eBay la versione da 256GB

Ti sei innamorato dei pieghevoli ma i costi elevati e le indiscrezioni secondo cui avevano dei problemi con le cerniere ti hanno bloccato dall'acquisto? Allora oggi puoi sbaragliare questi problemi e fare tuo il bellissimo Samsung Galaxy Z Flip6 a soli 654,99 euro, invece che 1.279 euro, solo su eBay. Per avvalerti di questo sconto inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma ti assicuro che p tutto vero. Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sul sito ufficiale di Samsung ed è quello che ti ho scritto sopra. Per cui adesso c'è uno sconto fuori di testa di 624 euro, quasi la metà. E puoi anche pagare in comode rate da 230 euro al mese per 3 mesi senza interessi con Klarna.

Samsung Galaxy Z Flip6 a prezzo assurdo

Il fantastico Samsung Galaxy Z Flip6 si presenta con un display esterno Super AMOLED da 3,4 pollici e uno interno Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici FHD+, entrambi con refresh rate fino a 120 Hz. Ha un peso di 187 grammi con protezione all'acqua e alla polvere di grado IP48, uno spessore di 14,9 mm da chiuso e di 6,9 mm da aperto.

Gode del potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da ben 12 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e a una memoria interna di 256 GB. Monta inoltre il sistema operativo Android 14 e ha un super batteria da 4.000 mAh con ricarica cablata da 25 W e wireless da 15 W. E poi una straordinaria fotocamera da 50 MP con OIS, ultra-grandangolare da 12 MP e camera interna da 10 MP.

Una favola che si avvera, ma per farlo tuo a questo prezzo devi essere super veloce. Quindi va immediatamente su eBay e acquista il mitico Samsung Galaxy Z Flip6 a soli 654,99 euro, invece che 1.279 euro. Per avvalerti di questo sconto inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

