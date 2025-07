Samsung Galaxy Watch8 Classic: preordinalo in SCONTO di 100€ con il codice segreto

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una grandissima promozione per avere uno smartwatch eccezionale, a un prezzo molto vantaggioso. Stiamo parlando del mitico Samsung Galaxy Watch8 Classic che ora lo puoi preordinare su Amazon per averlo a soli 429 euro, invece che 529, inserendo il codice promozionale GWATCH2025 al momento del pagamento.

Sembra incredibile ma è proprio ciò che vedi, non ci sono errori. Nemmeno uscito e potrai avere uno dei migliori smartwatch degli ultimi anni già con uno sconto importante per risparmiare 100 euro. Inutile dire che devi essere rapido perché il codice segreto non sarà infinito e presto potrebbe sparire.

Samsung Galaxy Watch8 Classic: preoridine al prezzo più basso

Se lo preordini ora puoi avere il mitico Samsung Galaxy Watch8 Classic a un prezzo davvero vantaggioso. Questo spettacolare smartwatch si presenta con un design innovativo. Ha un display rotondo da 1,34 pollici con cassa da 46 mm con ghiera girevole super resistente nonostante uno spessore di appena 10,6 mm. E ha un pulsante rapido per accedere velocemente a diverse funzionalità.

Ha un potente processore con 5 Core a 3 nm con intelligenza artificiale migliorata che include Google Gemini. Potrai quindi chiedere al tuo assistente vocale tutte le informazioni che vuoi e ricevere risposte in un attimo. Puoi avvalerti delle molteplici attività sportive precaricate per tenerti in forma e dei sensori precisi che monitorano il tuo corpo in tempo reale. Ha la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, la batteria migliorata da 445 mAh e la connessione Bluetooth al tuo smartphone.

Una straordinaria occasione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e preordina il tuo Samsung Galaxy Watch8 Classic a soli 429 euro, invece che 529, inserendo il codice promozionale GWATCH2025 al momento del pagamento. Se concludi il preordine ora lo riceverai a casa tua il 25 Luglio senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.