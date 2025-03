Samsung Galaxy Tab S9+ da 256GB e Battery Pack in SCONTO (anche a rate)

Vuoi acquistare un tablet di qualità ma sei indeciso tra quale scegliere? Vorresti non sacrificare le prestazioni e nemmeno svenarti? Allora dai un'occhiata a questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab S9+ con Battery Pack incluso a soli 699 euro, invece che 1.149 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su Amazon ma è quello che vedi sopra e volendo lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung. Quindi in questo momento puoi risparmiare la bellezza di 450 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 139,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab S9+ a un prezzaccio

Possiamo affermare con certezza che Samsung Galaxy Tab S9+ a questo prezzo è uno dei migliori tablet Android che puoi acquistare. Si presenta con un o straordinario display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici in un peso di soli 581 grammi. Molto maneggevole nonostante sia bello grande. E gode di una super batteria che dura fino a 10 ore.

Monta il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da ben 12 GB di RAM per garantire performance eccellenti. E ha un memoria interna da 256 GB che non si esaurisce facilmente. Possiede una fotocamera frontale da 12 MP ed è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Inoltre trovi incluso il Battery Pack che ha una ricarica velocissima.

Non aspettare che sia troppo tardi. Prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab S9+ con Battery Pack incluso a soli 699 euro, invece che 1.149 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.