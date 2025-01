Samsung Galaxy S25 è qui: prenotalo subito su Amazon

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra sono stati presentati ufficialmente dal produttore coreano nel corso dell'evento Unpacked organizzato nella serata di oggi. I nuovi telefoni si contraddistinguono per un uso ancora più accentuato dell'intelligenza artificiale, che apre ad inediti scenari di utilizzo dello smartphone.

Con processore esclusivo Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, i nuovi Samsung Galaxy S25 alzano ancora di più l'asticella dal punto di vista delle prestazioni con fotocamere aggiornate e con un importante passo in avanti anche per il modello base. I preordini sono adesso aperti su Amazon per tutte le versioni previste, ecco di seguito.

Samsung Galaxy S25: tutti i modelli in preordine su Amazon

I nuovi Samsung Galaxy S25 sono già disponibili nelle colorazioni Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray per il modello Ultra; Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint per Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra. Queste le configurazioni disponibili.

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Fino al 6 febbraio è possibile inoltre ttenere degli sconti sui modelli dalla memoria più ampia:

Galaxy S25 Ultra da 1TB al prezzo di Galaxy S25 Ultra da 512GB

Galaxy S25 Ultra da 512GB al prezzo di Galaxy S25 Ultra da 256GB

Galaxy S25+ da 512GB al prezzo di Galaxy S25+ da 256GB

Galaxy S25 da 512GB al prezzo di Galaxy S25 da 256GB

Galaxy S25 da 256GB al prezzo di Galaxy S25 da 128GB

Infine, su Amazon è attivo uno sconto supplementare di 100 euro per tutti gli iscritti ad Amazon Prime Student. Se non vedi gli sconti, ti consigliamo di attendere: si abiliteranno nel giro di pochi istanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.