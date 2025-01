Samsung Galaxy S25: annunciata la nuova linea di top di gamma

Samsung ha lanciato la nuova linea di smartphone Galaxy S25, composta dai modelli S25, S25+ e S25 Ultra. Il cuore dei dispositivi è il processore personalizzato "Snapdragon 8 Elite for Galaxy", che garantisce un miglioramento delle prestazioni del 40% rispetto alla generazione precedente. Questo chip è il motore delle avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, disponibili sia localmente sia nel cloud.

Tra le innovazioni basate sull'AI spiccano Generative Edit, che consente una modifica creativa di foto e video, e ProScaler, un sistema che migliora la qualità delle immagini del 40%. Per supportare attività impegnative senza surriscaldamenti, Samsung ha progettato una nuova camera di vapore più grande del 40% e un materiale termico su misura.

I dispositivi sono equipaggiati con display Dynamic AMOLED 2X da 120Hz e l’interfaccia One UI 7 basata su Android 15. Non mancano il supporto per 5G, Wi-Fi 7, Fast Wireless Charging 2.0 e Bluetooth 5.4. Inoltre, l'integrazione con il chatbot Gemini di Google e funzionalità come Call Transcript, Writing Assist e Circle to Search migliorano l’esperienza utente.

Prezzi e disponibilità: ulteriori dettagli sulla linea Samsung Galaxy S25

Il Galaxy S25 Ultra si distingue per la maggiore resistenza grazie al vetro Corning Gorilla Armor 2 e una batteria da 5.000 mAh che si ricarica fino al 65% in soli 30 minuti con il caricatore da 45W (venduto separatamente). Gli altri modelli offrono batterie da 4.000 mAh (S25) e 4.900 mAh (S25+).

Le opzioni di memoria includono fino a 1TB per l'S25 Ultra e fino a 512GB per S25 e S25+. I colori spaziano dal Titanio Nero per l’Ultra al Verde Menta per gli altri modelli.

I prezzi partono da 799,99$ per l’S25, fino a 1.299,99$ per l'S25 Ultra. Tutti i modelli includono 6 mesi di abbonamento a Gemini Advanced e 2TB di cloud storage gratuito, con sette anni di aggiornamenti garantiti. I dispositivi saranno disponibili dal 7 febbraio per chi effettua il preordine.