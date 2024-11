Samsung Galaxy S24+ al minimo storico per il Black Friday Amazon

Se fai veloce oggi puoi avvalerti di una promozione fuori di testa che ti permette di avere uno smartphone top di gamma a un prezzo davvero spaventoso. Dunque non perdere tempo, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S24+ a soli 769 euro, invece che 1.189 euro.

Ebbene sì, non c'è trucco e non c'è inganno, ma c'è uno sconto del 35% sul prezzo di listino che ti permette di risparmiare la bellezza di 420 euro sul totale. Siamo di fronte al minimo storico finora raggiunto su Amazon ragion per cui devi essere velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy S24+ a questo prezzo è un best buy assoluto

Non c'è che dire, Samsung Galaxy S24+ è uno smartphone top di gamma e quindi qualche soldo in più lo devi spendere ma oggi potrai risparmiare tantissimo. Il potentissimo processore Deca-Core Exynos 2400 viene supportato in questa versione della bellezza di 12 GB di RAM.

Gode di una memoria interna da 256 GB e di un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione di 1440 x 3120 p e un refresh rate dinamico che arriva fino a 120 Hz. Ha un peso di appena 196 g e uno spessore di 7,7 mm, risultando quindi estremamente maneggevole, nonostante la sua robustezza e una resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP68. Inoltre possiede una fotocamera posteriore da 50 MP e il caricatore incluso.

L'offerta è a tempo e quindi durerà pochissimo. E poi difficilmente le unità disponibili saranno molte. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S24+ a soli 769 euro, invece che 1.189 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

