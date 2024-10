Samsung Galaxy S24 FE (8+128GB) in sconto folle di 250€ è un best buy

Hai deciso di acquistare uno smartphone top di gamma e stai cercando una promozione allettante per averlo a un buon prezzo? Allora sei nel posto giusto. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S24 FE a soli 518,60 euro, invece che 769 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale OTTOBREMENO5.

Il prezzo originale su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung ed è esattamente quello che ti ho descritto sopra. Dunque in questo momento puoi avvalerti di uno sconto fuori di testa di 250 euro. E ti porti a casa uno degli smartphone più belli di sempre.

Samsung Galaxy S24 FE: foto straordinarie e processore super

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono Samsung Galaxy S24 FE uno dei migliori smartphone top di gamma. Sicuramente adesso il suo rapporto qualità prezzo. Grazie al supera processore Exynos 2400e supportato dalla scheda grafica Xclipse 940 e da 8 GB di RAM è in grado di garantire prestazioni pazzesche. Inoltre avrai una memoria interna niente male da 128 GB.

Ha uno straordinario display Dynamic AMOLED 2X la 6,7 pollici con risoluzione da 1080 x 2340p e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ha uno scomparto grafico eccezionale con un sensore principale da 50 MP per la foto straordinarie e un grandangolo da 123° con zoom ottico 3X. Inoltre possiede una super batteria da 4000 mAh con ricarica sia cablata che wireless velocissima. Potrai avvalerti della doppia Sim e della tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet in tutte le aree coperte.

Siamo quindi di fronte a uno smartphone che ha pochi rivali e che oggi puoi avere un prezzo davvero molto più basso di quello che dovresti spendere. Perciò non aspettare che sia tardi. Vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24 FE a soli 518,60 euro, invece che 769 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale OTTOBREMENO5. Lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.