Samsung Galaxy S24 con caricabatterie incluso in promo Amazon

Samsung Galaxy S24 è il top di gamma di casa Samsung che oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday 2024 viene messo in offerta con uno sconto del 12% per un costo finale di 818€.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S24

Il Samsung Galaxy S24 è lo smartphone ideale per chi cerca tecnologia avanzata, prestazioni eccellenti e un design elegante. Dotato di un display FHD+ da 6,2", il più luminoso di sempre, offre un’esperienza visiva immersiva grazie a cornici ultra sottili e alla tecnologia Vision Booster, che ottimizza colori e contrasti per immagini straordinarie.

La fotocamera principale da 50MP è un autentico concentrato di potenza. Con la possibilità di ingrandire fino a 3x e l’AI integrata, scatta foto con dettagli vividi e una qualità professionale. Inoltre, funzionalità come Edit Suggestion ti permettono di modificare facilmente le immagini, mentre Traduzione Live consente di ricevere traduzioni in tempo reale durante le chiamate. Grazie a Assistente Trascrizione, puoi convertire note vocali in testo e riassumerle con pochi tocchi.

Progettato per durare, il Galaxy S24 è costruito con il nuovo Armor Aluminum migliorato, che lo protegge da eventuali danni, e vanta una certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria da 4.000 mAh, combinata con una gestione intelligente dell’energia, garantisce un’autonomia elevata per affrontare le tue giornate senza interruzioni.

Inoltre, nella confezione è incluso il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare rapidamente il tuo dispositivo e non fermarti mai. Il Samsung Galaxy S24 unisce tecnologia all’avanguardia, funzionalità avanzate e un design resistente, garantendo un’esperienza unica e versatile per tutte le tue esigenze quotidiane.

