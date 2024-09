Samsung Galaxy S24 5G da 256 GB passa da 989€ a 652€ su eBay

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione davvero incredibile che sicuramente durerà pochissimo tempo. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy S24 5G a soli 652 euro, invece che 989 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori di prezzo e non è uno scherzo. Siamo di fronte a uno sconto spaventoso del 34% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 337 euro sul totale. Inutile dire che questa promozione andrà a ruba e quindi per avvalerti di questo ribasso fuori di testa dovrai essere velocissimo.

Samsung Galaxy S24 5G: uno spettacolo senza precedenti

Con il mitico Samsung Galaxy S24 5G non dovrai preoccuparti di nulla, è uno smartphone top di gamma che regala prestazioni incredibili. Iniziando dal processore potentissimo Deca-Core Exynos 240 con supporto in questa versione 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore regalandoti una velocità incredibile. Possiede poi uno spazio di archiviazione da ben 256 GB che non si esauriscono praticamente mai.

Ha un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici protetto da un robustissimo Gorilla Glass Victus 2 e con un refresh rate a 120 Hz. Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con OIS per foto sensazionali anche al buio. In soli 167 grammi di peso e uno spessore di appena 7.6 mm monta una super batteria da 4000 mAh in grado di durare fino a 25 ore di navigazione Internet. Inoltre ha 2 slot per scheda Sim e la tecnologia 5G per navigare velocemente.

Fai in fretta perché si tratta come ti dicevo di un'offerta che durerà pochissimo. Lo vorranno tutti a questa cifra e le unità disponibili non sono certo infinite. Dunque vai adesso su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24 5G a soli 652 euro, invece che 989 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.