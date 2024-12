Samsung Galaxy S24 da 256GB è lo smartphone da avere adesso (-309€)

Se fai alla svelta oggi su eBay puoi fare un colpaccio e ti porti a casa uno dei migliori smartphone top di gamma a un prezzo assurdo. Dunque non perdere tempo, metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S24 a soli 619,99 euro, invece che 929 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.

Ebbene sì, anche se non viene segnalato il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra, per cui adesso puoi risparmiare ben 309 euro sul totale. Siamo chiaramente di fronte a uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, dotato di uno scomparto hardware fenomenale e dell'intelligenza artificiale che renderà tutto più semplice.

Samsung Galaxy S24 a un prezzo pazzesco, da non perdere

Senza ombra di dubbio possiamo dire che questa è una di quelle occasioni uniche da non fasi scappare per nessun motivo. Con Samsung Galaxy S24 puoi fare quello che vuoi senza sacrifici e ora il suo costo è davvero a terra. Gode di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici FHD+ con luminosità straordinaria fino a 2.600 nits e frequenza di aggiornamento che arriva a 120 Hz.

Ha uno spessore di appena 7,6 mm, pesa solo 167 grammi e monta una batteria da 4.000 mAh con ricarica cablata rapida da 25 W e wireless da 15 W. Il tutto viene spinto dall'ottimo processore Exynos 2400 supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Possiede una fotocamera con sensore principale da 50 MP ed è dotato dell'intelligenza artificiale che amplia notevolmente tantissime funzionalità.

Insomma una vera bomba che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai ora su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S24 a soli 619,99 euro, invece che 929 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.