Samsung Galaxy S23 5G su eBay a un prezzaccio, adesso è da avere

Se vuoi uno smartphone dalle prestazioni incredibili senza fare alcuna rinuncia ma spendendo anche meno rispetto al prezzo di listino, allora dai un'occhiata a questa offerta straordinaria. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy S23 5G a soli 519,90 euro, invece che 979,99 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che è tutto vero, grazie a questo sconto del 47% sul prezzo consigliato oggi avrai un risparmio di 460 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che potrà durare a lungo e quindi devi fare in fretta. Questo è uno dei migliori smartphone in commercio, studiato per fotografie pazzesche e con uno scomparto hardware che ti permetterà di fare qualsiasi cosa.

Samsung Galaxy S23 5G: il meglio del meglio

Sul fatto che Samsung Galaxy S23 5G sia uno degli smartphone migliori di sempre non credo che ci siano dubbi ed ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. In questa versione il potente processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm è supportato da 8 GB di RAM con la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet. Gode di una memoria interna da 128 GB ed è dual Sim.

Possiede un bellissimo display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici FHD+ 2340 x 1080 p con frequenza massima di aggiornamento a 120 Hz. Le immagini praticamente usciranno dallo schermo. Ha poi una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, autofocus e stabilizzatore ottico, per immortalare ogni momento senza sforzo e con grandissimi risultati. Infine menzioniamo la batteria con capacità da 3900 mAh in grado di durare per tantissimo tempo e con ricarica rapida.

Insomma un vero affare da non perdere per nessun motivo al mondo. Si tratta di uno degli smartphone migliori e a questo prezzo non ci sono rivali. Quindi prima che sia tardi tutto sparisca corri su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S23 5G a soli 519,90 euro, invece che 979,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.