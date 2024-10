Samsung Galaxy S23 5G su eBay con un risparmio di 219€, da non perdere

Oggi puoi acquistare uno smartphone top di gamma spendendo molto meno del suo prezzo, però devi essere velocissimo. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy S23 5G a soli 480,90 euro, invece che 699,90 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo originale del 28% già applicato in un ulteriore ribasso con il codice promozionale per un risparmio totale di 219 euro. Inutile dire che un'occasione così allettante durerà poco perché e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fai presto o rischi di perdere offerta.

Samsung Galaxy S23 5G: top di gamma a prezzo mini

Siamo di fronte a uno dei migliori smartphone di sempre. Samsung Galaxy S23 5G si presenta con un bellissimo e generoso display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ da 2340 x 1080 p. E gode di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per immagini fluide. Potrai inserire fino a due Sim contemporaneamente e goderti la tecnologia 5G per navigare velocemente su Internet.

Monte potente processore Snapgragon 8 Gen 2 supportato, in questa versione, da 8 GB di RAM e da una memoria interna da 128 GB. Possiede una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e zoom digitale fino a 30x che ti permette di scattare foto perfette da lontanissimo. E poi ha una batteria da 3900 mAh con ricarica rapida e un peso di soli 168 g per uno spessore di appena 7,6 mm.

Ci sono pochissime disponibilità a questa cifra e quindi devi essere super veloce. Dunque prima che sia tardi tutto finisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S23 5G a soli 480,90 euro, invece che 699,90 euro. Per ottenerlo a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Lo riceverai a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.