Samsung Galaxy S23 5G (8/128GB) a un super prezzo su eBay

Se hai deciso di acquistare uno smartphone di fascia alta spendendo qualche soldo in meno sono certo che non vorrai perderti questa occasionissima che trovi solo su eBay. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Galaxy S23 5G da 128 GB a soli 474,99 euro, anziché 829 euro, inserendo il codice promozionale SMARTNOV24 al momento del pagamento.

Ebbene sì, non è uno scherzo e non ci sono errori. Siamo di fronte a uno sconto sul prezzo originale, che puoi vedere nel sito ufficiale di Samsung, più un ulteriore ribasso con il codice segreto, per un risparmio pazzesco di 354 euro. Inutile dire che a una cifra così bassa lo vorranno tutti e quindi devi battere la concorrenza.

Samsung Galaxy S23 5G a una cifra mai vista

In questo momento il prezzo di Samsung Galaxy S23 5G è imbattibile, ragion per cui devi fare alla svelta se vuoi averlo. Siamo di fronte a uno smartphone top di gamma, con il potente Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8 GB di RAM. E in questa versione avrai 128 GB di memoria interna.

Gode di un ottimo display Dynamic AMOLEED 2x da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 p e un refresh rate a 120 Hz. Possiede una spettacolare fotocamera con sensore principale da 50 MP, auto focus, stabilizzatore ottico e zoom digitale pazzesco fino a 30x. È dual Sim, ha la tecnologia 5G, pesa solo 168 grammi e monta una batteria da 3900 mAh in grado di durare per 22 ore di streaming.

Questo smartphone non ha certo bisogno di pubblicità e basta vedere le specifiche tecniche per rendersi conto di quanto sia performante. Averlo a questo prezzo dunque è roba da matti. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S23 5G da 128 GB a soli 474,99 euro, anziché 829 euro, inserendo il codice promozionale SMARTNOV24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.