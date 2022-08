SAMSUNG Galaxy Chromebook Go LTE, il prezzo precipita al minimo storico su Amazon

Incredibile promo in questo momento su Amazon: il laptop SAMSUNG Galaxy Chromebook Go LTE è crollato letteralmente di prezzo scivolando al suo minimo storico non solo sul sito, ma in generale anche sul web. Al momento puoi infatti acquistarlo a soli 219 euro tutto incluso. Parliamo di uno sconto di 165,14€ (43%). Ultrasottile e leggero, il Galaxy Chromebook Go è perfetto per garantire il massimo della mobilità. Di fatto questo PC portatile nell’intramontabile tonalità argentata è perfetto per un’esperienza di apprendimento dinamica.

SAMSUNG Galaxy Chromebook Go LTE

Caratterizzato dal design ultrasottile, Galaxy Chromebook Go, come accennato prima è perfetto per gli spostamenti e in particolare quindi per gli studenti in movimento. Realizzato per garantire mobilità, questo computer portatile nell’intramontabile tonalità argento è perfetto per un’esperienza di apprendimento dinamica. Avendo superato diversi test MIL-STD-810G, Galaxy Chromebook Go dà una marcia in più all'apprendimento anche nei contesti più difficili.

Robusto e resistente agli urti, con caratteristiche affidabili come la tastiera resistente agli schizzi, è realizzato per durare dentro e fuori l’aula. La condivisione di e-book, dispense digitali e app di apprendimento creativo è semplificata grazie alla cerniera a 180 gradi di Galaxy Chromebook Go, che consente la visualizzazione dello schermo da qualsiasi angolazione. Con Galaxy Chromebook Go, il download, i video streaming, il controllo della posta elettronica e le lezioni online sono possibili anche quando sei in movimento.

Studia e gioca ovunque ti porti la tua giornata, grazie alla connessione 4G LTE sempre attiva di questo chromebook 14 pollici. Preparati a imparare sempre e dovunque. Anche un'intera giornata di lezione non è un problema con la durata della batteria del Galaxy Chromebook Go, che resiste fino a 12 ore con una singola carica. Con il caricabatterie universale USB-C fornito puoi caricare anche altri dispositivi Galaxy, come il telefono cellulare e il tablet. Fallo tuo, oggi, a soli 219 euro tutto incluso.

