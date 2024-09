Samsung Galaxy Chromebook Go: costa meno di 220€, compralo adesso

Se stai cercando un laptop leggero e economico per l'università, il Samsung Galaxy Chromebook Go è la scelta ideale per le tue esigenze. Ora disponibile su Amazon a un prezzo estremamente conveniente di 219,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo dispositivo rappresenta un'opzione perfetta per chi ha bisogno di un PC portatile affidabile e pratico, senza spendere una fortuna. C'è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

Samsung Galaxy Chromebook Go: ecco perché comprarlo

A soli 219,00 €, il Samsung Galaxy Chromebook Go offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetto per chi desidera un laptop efficiente e conveniente. Con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, puoi ottenere un PC di qualità a un prezzo che difficilmente troverai altrove per un dispositivo di questa categoria. Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy Chromebook Go è la sua estrema portabilità. Con un peso di appena 1,45 kg e uno spessore sottile, è facile da trasportare ovunque tu vada. Risulta è perfetto per chi è sempre in movimento e necessita di un dispositivo affidabile e resistente per l’uso quotidiano. Il device utilizza il Chrome OS, un sistema operativo leggero e progettato per garantire velocità e semplicità. Con Chrome OS, avrai un sistema che si avvia in pochi secondi e offre una navigazione fluida e intuitiva. Grazie all’integrazione completa con i servizi Google, avrai a disposizione app come Google Docs, Gmail, Google Drive e tutte le altre applicazioni della suite Google, sempre pronte all’uso.

Un altro vantaggio del software di BigG è la sicurezza integrata, con aggiornamenti automatici e protezione antivirus inclusa. Questo significa che non dovrai preoccuparti di installare software antivirus o gestire fastidiosi aggiornamenti manuali: il Chromebook fa tutto in automatico per mantenere il tuo dispositivo sicuro e aggiornato.

Dotato di un processore Intel Celeron e 4 GB di RAM, consente di godere di prestazioni fluide per tutte le tue attività quotidiane, come navigazione web, video streaming, scrittura di documenti e gestione di email. Con 32 GB di memoria eMMC, avrai spazio sufficiente per archiviare documenti, foto e file importanti. Infine, grazie al supporto per le schede microSD, potrai espandere facilmente lo spazio di archiviazione quando necessario. Vanta un display da 14 pollici con risoluzione HD (1366x768), che offre una buona qualità visiva per la navigazione web, la visione di film o video su YouTube, e l’uso delle app. Lo schermo di dimensioni ideali ti permette di lavorare comodamente su documenti, fare presentazioni o semplicemente goderti un po’ di intrattenimento senza dover faticare per vedere i dettagli. Con un'autonomia che può durare fino a 12 ore con una singola carica, puoi utilizzarlo per l'intera giornata senza dover cercare una presa di corrente.

Acquistare il Samsung Galaxy Chromebook Go su Amazon a soli 219,00 €, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un'occasione da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.