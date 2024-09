Samsung Galaxy Chromebook Go: a soli 199€ è il LAPTOP perfetto per gli studenti

Oggi vogliamo parlarti di un PC portatile super economico, dalle prestazioni ineccepibili e dal prezzo accessibile. Ci riferiamo al Samsung Galaxy Chromebook Go che rappresenta l’opzione ideale per te. Con un'offerta speciale su Amazon a soli 199,00€, IVA e spese di spedizione incluse, questo dispositivo rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un computer portatile efficiente e conveniente. C'è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine: cosa aspetti? A questa cifra è imperdibile.

Samsung Galaxy Chromebook Go: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy Chromebook Go è progettato per essere estremamente portatile, con un peso di soli 1,45 kg e uno spessore di appena 15,9 mm. Questo lo rende facile da trasportare, sia che tu stia andando a scuola, in ufficio o in viaggio.Fra le altre cose è dotato di uno schermo da 14 pollici con risoluzione HD (1366 x 768), che offre immagini chiare e nitide per tutte le tue attività. La tecnologia anti-riflesso riduce l'affaticamento degli occhi, perfetto quindi per lunghe sessioni di lavoro o studio.

Sotto il cofano, è equipaggiato con un processore Intel Celeron e 4 GB di RAM così avrai prestazioni fluide durante l'uso quotidiano, e poi il sistema operativo Chrome OS garantisce avvii rapidi e un’interfaccia semplice da utilizzare. Il Chromebook Go offre una moltitudine di porte: USB-C e USB 3.2 e non solo, che facilitano il collegamento a dispositivi esterni e periferiche. Come detto, funziona con Chrome OS, un sistema operativo leggero e intuitivo che offre un'esperienza utente snella e senza fronzoli, ottimizzato per l’uso online e offre un accesso semplice a Google Drive e alle applicazioni basate su web.

Attualmente, il Samsung Galaxy Chromebook Go è disponibile su Amazon per soli 199,00€, IVA e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso, c'è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.