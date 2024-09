Samsung Galaxy Buds2: i migliori auricolari TWS da comprare oggi su Amazon

Se possiedi uno smartphone di Samsung (o Android) e stai cercando degli auricolari wireless di alta qualità che combinino eccellente qualità audio, comfort, e un design elegante, sappi che i Samsung Galaxy Buds2 saranno perfetti per le tue esigenze. Li trovi disponibili su Amazon al prezzo incredibile di 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Offrono un'esperienza audio immersiva e funzionalità avanzate che li rendono ideali per qualsiasi tipo di utilizzo, dalla musica alle chiamate, fino agli allenamenti. Corri a prenderli e non lasciarteli sfuggire: a questa cifra sono imperdibili.

Samsung Galaxy Buds2: ecco perché comprarli

La prima cosa che noterai indossando i Galaxy Buds2 è la qualità audio eccezionale. Grazie ai driver a due vie, uno dedicato ai bassi e uno agli alti, questi auricolari offrono un suono bilanciato, con bassi profondi e potenti e alti cristallini. Supportano anche codec avanzati come l'AAC, per garantire che la qualità audio sia ottimale anche durante lo streaming via Bluetooth.

Una delle caratteristiche principali di questi auricolari TWS è la cancellazione attiva del rumore (ANC), una tecnologia che riduce significativamente i rumori ambientali, permettendoti di immergerti completamente nel suono. Se hai bisogno di restare connesso all’ambiente circostante, puoi attivare la modalità Ambient Sound, che ti consente di regolare il livello di rumore esterno da far filtrare, ideale quando devi ascoltare annunci o conversazioni rapide senza togliere gli auricolari. Vengono forniti con tre taglie di gommini intercambiabili, così puoi scegliere quella che si adatta meglio alle tue orecchie per un isolamento acustico perfetto e un comfort su misura.

I Samsung Galaxy Buds2 offrono un’autonomia che ti accompagna per tutto il giorno. Con la cancellazione attiva del rumore disattivata, gli auricolari garantiscono fino a 7,5 ore di riproduzione continua con una singola carica, che arriva a 29 ore complessive grazie alla custodia di ricarica.Infine, sono dotati di controlli touch intuitivi che ti permettono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e la cancellazione del rumore con un semplice tocco. Puoi acquistarli su Amazon al prezzo di soli 109,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

