Samsung Galaxy Book 4: sconto FOLLE su Amazon (-36%)

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se stai cercando un laptop potente ma non troppo costoso, dalle alte prestazioni, di nuova generazione, con un design elegante e un prezzo competitivo, il Samsung Galaxy Book4 è la scelta che fa per te. Attualmente disponibile su Amazon per soli 699,00€, IVA e spese di spedizione inclusi, questo PC rappresenta un’offerta imperdibile per chi desidera un prodotto di alta qualità senza svuotare il portafoglio. Corri a prenderlo adesso, c'è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine, con possibilità di fartelo recapitare in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy Book4: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy Book4 è equipaggiato con un potente processore Intel Core i5 di ultima generazione che assicura prestazioni fluide e veloci. Con una RAM generosa da 8 GB e un'unità SSD veloce da 256 GB, l’avvio e il caricamento delle applicazioni sono rapidi, migliorando la tua produttività. Con il suo design elegante e sottile, è perfetto per chi è sempre in movimento. Solo 15,8 mm di spessore e un peso di circa 1,55 kg lo rendono facile da trasportare in una borsa o zaino. Non solo è esteticamente accattivante, ma è anche costruito per resistere all’usura quotidiana. Non di meno è dotato di un display AMOLED Full HD da 15,6 pollici, che offre una qualità dell’immagine eccezionale. I colori sono vivaci e i dettagli sono nitidi, rendendolo ideale per la visione di video, l'editing fotografico e la visualizzazione di documenti. La tecnologia AMOLED garantisce neri profondi e un contrasto elevato. Mentre la durata della batteria è stata pensata per tenerti produttivo durante l'intera giornata lavorativa. Ci sono tante porte sul frame laterale: USB-C, USB 3.2, e una HDMI. Inoltre, il supporto per il Wi-Fi 6 assicura connessioni rapide e stabili, mentre la webcam HD e i microfoni integrati sono perfetti per videoconferenze e riunioni virtuali.

Con un prezzo di soli 699,00€ su Amazon, IVA e spese di spedizione inclusi, il Samsung Galaxy Book4 rappresenta un’opportunità straordinaria per acquistare un laptop di alta qualità a un costo contenuto. Corri a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy.

