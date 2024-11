Samsung Galaxy A55: il medio-gamma da prendere al Black Friday

Samsung è un'azienda che riesce a garantire il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, per questo Black Friday 2024, viene messo in offerta con uno sconto del 29% il suo Galaxy A55: prezzo finale d'acquisto di 316,90€.

Analizziamo la scheda tecnica del Samsung Galaxy A55

Il Samsung Galaxy A55 5G è il compagno ideale per chi cerca performance avanzate, un design iconico e funzionalità all’avanguardia. Nella confezione è incluso anche il caricabatterie da 25W, per una ricarica rapida e senza pensieri. Con il nuovo Circle to Search, basta cerchiare un oggetto sullo schermo per avviare una ricerca su Google.

Il display FHD+ Super AMOLED da 6,6" offre un’esperienza visiva immersiva. Con 1.000 nit di luminosità e Vision Booster, garantisce colori vividi e contrasto ottimale anche alla luce del sole. L’elegante cornice laterale in metallo completa il design, che include un sistema a tripla fotocamera per catturare ogni momento.

Scatta foto straordinarie con la fotocamera grandangolare da 50 MP o immortala selfie nitidi con la fotocamera frontale da 32 MP. Registra video in 4K con stabilizzazione avanzata OIS e VDIS, ottenendo risultati fluidi e precisi anche in movimento.

La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia prolungata per accompagnarti nelle tue giornate. Grazie alla ricarica rapida, non dovrai mai temere di rimanere senza energia. Il Galaxy A55 5G è anche resistente e sicuro, con vetro Corning Gorilla Glass Victus+, certificazione IP67 contro acqua e polvere, e la protezione avanzata di Samsung Knox Vault per tutelare i tuoi dati sensibili.

