Samsung Galaxy A55 è il medio-gamma da prendere oggi (-27%)

Samsung è un'azienda leader nella produzione di smartphone e riesce a garantire il top della qualità in ogni fascia di mercato: su Amazon, oggi, il Galaxy A55 viene messo in promo con uno sconto del 27%, prezzo finale di 364,90€.

Samsung Galaxy A55 in tutto il suo splendore da medio-gamma

l Samsung Galaxy A55 5G è lo smartphone ideale per chi cerca potenza, design e funzionalità innovative. Nella confezione è incluso il caricabatterie Samsung da 25W, per ricaricare rapidamente la batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga durata. Rimani connesso più a lungo e ricarica in modo veloce per vivere al massimo le tue giornate.

Scopri un’esperienza visiva eccezionale con il display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici, dotato di una luminosità massima di 1.000 nit e della tecnologia Vision Booster, che ottimizza colori e contrasto anche alla luce diretta del sole. Il design elegante si arricchisce con una nuova cornice laterale in metallo, offrendo uno stile unico e moderno.

La tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 MP, ti permette di scattare foto nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie in HD. Grazie alla stabilizzazione OIS e VDIS, potrai registrare video in Super HDR e 4K, ottenendo immagini fluide e precise.

Il Galaxy A55 5G offre sicurezza e resistenza: il display è realizzato con vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e il dispositivo è certificato IP67 contro polvere e acqua. Inoltre, la protezione Samsung Knox Vault mantiene al sicuro password e dati sensibili. Grazie alla funzione Circle to Search, puoi cerchiare un oggetto per cercarlo su Google, rendendo le tue ricerche più intuitive e veloci.

