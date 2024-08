Samsung Galaxy A54: SCONTATO DEL 45% è più di un semplice BEST BUY

Samsung offre sempre il top della qualità per tutte le fasce di prezzo e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto in formato XL del 45% sul Galaxy A54 per un prezzo totale e finale di 275€.

Qualità premium al 45% di sconto: la promo di eBay sul Samsung Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, distinguendosi per alcune eccellenze che lo rendono unico nel suo genere. Dispone di un ampio display da 6.4 pollici con una risoluzione di 2340x1080 pixel, offrendo una qualità visiva eccezionale per video, giochi e navigazione.

Le funzionalità offerte da questo dispositivo sono all'avanguardia. Grazie al modulo 5G, il Samsung Galaxy A54 permette un trasferimento dati rapido e una navigazione in internet eccellente, garantendo prestazioni elevate e una connessione stabile anche in movimento.

Per quanto riguarda la multimedialità, il Samsung Galaxy A54 non ha molti rivali. La sua fotocamera da 50 megapixel permette di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8165x6124 pixel, catturando ogni dettaglio con precisione. Inoltre, è possibile registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel, offrendo una qualità cinematografica per tutti i tuoi ricordi.

Lo spessore di 8.2mm è contenuto, rendendo il Samsung Galaxy A54 non solo potente ma anche elegante e comodo da maneggiare. Questo design sottile e raffinato lo rende molto interessante per chi cerca un dispositivo che sia tanto performante quanto estetico.

Su eBay, oggi, il Samsung Galaxy A54 viene messo in maxi sconto del 45% per poi essere venduto al costo finale e totale di 275€.

