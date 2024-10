Samsung Galaxy A35 5G da 256GB: una potenza a prezzo mini (Amazon)

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione incredibile che scadrà sicuramente da un momento all'altro e quindi devi essere velocissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mitico Samsung Galaxy A35 5G a soli 278,99 euro, invece che 446,30 euro.

Ebbene sì, non svenire, siamo di fronte a uno sconto del 37% che oggi ti consente di risparmiare la bellezza di oltre 167 euro sul totale. Non è certo una promozione che puoi perdere. Anche perché avrai per le mani uno dei migliori smartphone in circolazione. Un medio gamma di grandissima qualità, garantito da uno dei migliori brand. E se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy A35 5G: a questo prezzo non c'è da perdere un secondo

Sicuramente possiamo dire che Samsung Galaxy A35 5G è uno smartphone performante, che possiede un rapporto qualità prezzo decisamente vantaggioso, e quindi con questo ribasso è da prendere al volo. Ha un peso di soli 209 grammi, uno spessore di 8,2 mm e monta una super batteria da 5000 mAh che puoi ricaricare velocemente.

Possiede un display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici con refresh rate a 120 Hz per immagini perfette. Gode di una tripla fotocamera da 50 MP con autofocus e stabilizzatore ottico per scatti professionali. E monta un processore Octa-core con 8 GB di RAM a supporto e, in questa versione 256 GB di memoria interna che puoi aumentare a 1 TB con una microSD.

Insomma un vero colosso che oggi puoi portarti a casa a molto meno del suo prezzo di listino. Quindi non perdere questa occasione unica. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A35 5G a soli 278,99 euro, invece che 446,30 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.