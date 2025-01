Samsung Galaxy A25 5G è il migliore di fascia media a questo prezzo

Se vuoi uno smartphone che abbia ottime caratteristiche senza dover spendere un capitale dai un'occhiata a questa super occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy A25 5G a soli 238,38 euro, invece che 369 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 35% che ti consente di risparmiare più di 130 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 47,68 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy A25 5G a un prezzaccio su Amazon

Il rapporto qualità prezzo di Samsung Galaxy A25 5G in questo momento non è assolutamente battibile. Intanto questa è la versione migliore, con 256 GB di memoria interna e 8 GB di RAM a supporto dell'ottimo processore Exynos 1280. Potrai anche espandere la memoria con una scheda microSD fino a 1 TB.

Ha un bellissimo display Super AMOLED da 6,5 pollici con una luminosità spettacolare fino a 1000 nit che ti permette di vederlo anche alla luce del sole. Ha un peso di soli 197 grammi per uno spessore di appena 8,3 mm. Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP con zoom digitale fino a 10x e una fotocamera anteriore da 13 MP. È dotato di una batteria da 5.00 mAh che dura a lungo e della tecnologia 5G per navigare su Internet in modo super veloce.

Insomma una vera potenza che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non tardare, vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A25 5G a soli 238,38 euro, invece che 369 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.