Samsung Galaxy A16: oggi a168€, è un best buy, 5G e display top

Samsung riesce a garantire sempre il massimo della qualità in ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, il suo Galaxy A16 viene messo in offerta con uno sconto 20% per un prezzo finale d'acquisto di 168€.

Samsung Galaxy A16: eccolo con tutte le sue specifiche

Immergiti in un mondo di colori vibranti e dettagli nitidi grazie al display Super AMOLED da 6.7 pollici¹ del Samsung Galaxy A16. Che tu stia guardando video, scorrendo le tue foto preferite o sfidando i tuoi amici nei giochi, il display ti offre una visione immersiva a tutto campo, con colori intensi e una qualità visiva sorprendente.

La fotocamera del Galaxy A16 ti consente di catturare ogni momento con precisione. La fotocamera principale da 50MP rende ogni dettaglio vivido e realistico, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 5MP è perfetta per catturare paesaggi mozzafiato.

Per chi ama i primi piani, la fotocamera macro da 2MP regala dettagli incredibili, mentre la fotocamera frontale da 13MP è ideale per selfie nitidi e sorprendenti. Con Galaxy A16, le prestazioni sono sempre al top. Streaming fluido, multitasking senza interruzioni e sfide di gioco senza perdere neanche un frame grazie a un hardware potente e affidabile.

La sicurezza è al centro dell’esperienza Galaxy A16: grazie a 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza³, il tuo dispositivo sarà sempre protetto. Inoltre, con la resistenza IP54, puoi affrontare senza preoccupazioni gli imprevisti quotidiani. Infine, la batteria da 5,000mAh ti accompagna per tutta la giornata, garantendoti energia per ogni esigenza.

Oggi, su Amazon, il Samsung Galaxy A16 viene messo in offerta con uno sconto 20% per un prezzo finale d'acquisto di 168€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.