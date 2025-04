Occasione imperdibile: realme 12 Pro 5G in offerta a 227€!

Se stai cercando un dispositivo che unisca tecnologia all'avanguardia e un design sofisticato senza svuotare il portafoglio, allora il realme 12 Pro 5G è quello che fa per te. Questo modello, ora disponibile in offerta a soli 227,05€ rispetto al prezzo di listino di 249€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera il massimo senza compromessi. Approfitta subito di questa offerta e scopri perché è uno dei dispositivi più ricercati della sua categoria.

Fotocamera e display che sorprendono

La fotocamera telescopica del realme 12 Pro 5G è il vero fiore all’occhiello di questo dispositivo. Dotata di un sensore Sony IMX882 e stabilizzazione ottica, è il primo teleobiettivo 2X della serie numerica realme. Con l'algoritmo MasterShot omnifocale, puoi scattare immagini nitide e di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non importa se si tratta di ritratti o panorami: ogni scatto sarà all’altezza delle tue aspettative.

Il display AMOLED curvo da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz ti offre una fluidità e una resa cromatica eccezionali. Grazie alla tecnologia Pro-XDR, le immagini HDR sono riprodotte in modo vivido e realistico, mentre l’attenuazione PWM a 2.160Hz riduce l’affaticamento visivo, rendendolo ideale per lunghe sessioni di utilizzo.

Prestazioni e autonomia senza compromessi

Sotto la scocca, il realme 12 Pro 5G è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, costruito con processo produttivo a 4nm. Questa architettura octa-core raggiunge velocità fino a 2,2 GHz, garantendo reattività e fluidità in ogni situazione. Il sistema di dissipazione VC da 3.394 mm² mantiene il dispositivo fresco anche durante un uso intensivo, assicurando performance costanti.

La batteria da 5.000mAh è un altro punto di forza, assicurando un’autonomia che ti accompagna per tutta la giornata. Inoltre, grazie alla tecnologia SUPERVOOC da 67W, puoi ricaricare il 50% della batteria in soli 19 minuti. Perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole perdere tempo.

Il design del realme 12 Pro 5G è stato curato in collaborazione con Ollivier Savéo, combinando estetica e funzionalità. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, avrai tutto lo spazio necessario per foto, video e applicazioni, senza dover rinunciare a nulla. Inoltre, il supporto alle reti 5G garantisce una connettività veloce e stabile ovunque ti trovi.

Nonostante il peso di 500 grammi, leggermente sopra la media, compensa con caratteristiche tecniche che lo rendono una scelta imbattibile per chi cerca un dispositivo completo e affidabile. Ecco perché possiamo dire che realme 12 Pro 5G è il mix perfetto di prestazioni elevate, design sofisticato e un prezzo accessibile. Scopri subito l’offerta su Amazon e porta a casa un dispositivo che ridefinisce il concetto di qualità nella fascia media. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.