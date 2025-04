Porta a casa OnePlus Nord 4 5G: tecnologia e design a un prezzo speciale

Scopri lo smartphone che combina prestazioni da top di gamma con un prezzo imbattibile. OnePlus Nord 4 5G è l’opportunità che stavi aspettando: grazie a un’offerta esclusiva, puoi portartelo a casa a soli 370,27€, con uno sconto considerevole rispetto al prezzo di listino di 499€. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Design elegante e prestazioni che fanno la differenza

OnePlus Nord 4 5G si distingue immediatamente per il suo design ultra-sottile, con uno spessore di appena 7,99 mm e una cornice ridotta a soli 1,46 mm. La scocca in alluminio di grado aeronautico, disponibile nella raffinata colorazione Obsidian Midnight, dona al dispositivo un aspetto premium e una resistenza superiore.

Al cuore del Nord 4 troviamo il potente processore Snapdragon 7+ Gen 3, supportato da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Una configurazione che ti permette di affrontare senza esitazioni anche le applicazioni più esigenti e i giochi più avanzati. Grazie alla RAM virtuale, il sistema può utilizzare fino a 16GB, consentendo di mantenere attive fino a 44 applicazioni contemporaneamente.

Display mozzafiato e fotocamera all’avanguardia

L’esperienza visiva è affidata a un pannello OLED da 6,74 pollici con refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco di 2150 nits, garantendo una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia Aqua Touch è un’aggiunta innovativa, permettendo di utilizzare il dispositivo anche con le dita bagnate.

Il comparto fotografico è altrettanto impressionante: una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica e zoom 2x integrato, supportata dall’algoritmo TurboRAW per scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 16MP, con tecnologia True-Skin, assicura selfie naturali e dettagliati.

Ricarica ultra-rapida e sistema operativo top

Con una batteria da 5500mAh, il Nord 4 ti garantisce fino a due giorni di utilizzo con un uso standard. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia SuperVOOC a 100W ti permette di raggiungere l’80% di carica in soli 20 minuti. Inoltre, la batteria è progettata per mantenere prestazioni ottimali per almeno 4 anni, rendendo questo dispositivo un investimento a lungo termine.

Il Nord 4 arriva con OxygenOS 14 e la promessa di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di patch di sicurezza. Un impegno che conferma l’attenzione di OnePlus verso la soddisfazione e la sicurezza dei propri utenti. Non perdere questa occasione: acquista il OnePlus Nord 4 5G e scopri un dispositivo che unisce prestazioni elevate, design raffinato e un prezzo irresistibile. Affrettati, le scorte sono limitate!

