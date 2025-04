Porta a casa il OnePlus 12 5G: prestazioni top con il 34% di sconto!

Stai cercando un dispositivo che unisca prestazioni eccezionali, design elegante e un prezzo competitivo? Allora non perdere OnePlus 12 5G. Attualmente disponibile con uno sconto del 34%, puoi portarlo a casa a soli 729,99€. Non lasciarti sfuggire questa occasione irripetibile per acquistare un prodotto di fascia alta a un prezzo così conveniente. Scopri l'offerta e approfittane subito.

OnePlus 12 5G: performance e display

Questo dispositivo rappresenta una sintesi di tecnologia avanzata e funzionalità all'avanguardia. Al centro delle sue caratteristiche c’è il potente processore Snapdragon 8 Gen 3, supportato da ben 16 GB di RAM e una GPU con capacità di ray-tracing, che garantisce un’esperienza fluida e reattiva anche con le applicazioni più esigenti. Inoltre, grazie alla tecnologia RAM-Vita, le app utilizzate più frequentemente vengono ottimizzate per prestazioni ancora migliori. La memoria interna da 512 GB offre spazio più che sufficiente per tutti i tuoi file, foto e video.

La qualità visiva è affidata a un display AMOLED Super Fluid 2K da 6,82 pollici, che grazie alla tecnologia LTPO regola dinamicamente il refresh rate da 1Hz a 120Hz, adattandosi ai contenuti visualizzati per massimizzare sia la fluidità che l’autonomia. Non manca il supporto a Dolby Vision HDR e HDR10+, per colori vividi e dettagli incredibili, rendendo ogni immagine e video un vero spettacolo per gli occhi.

Fotocamera e batteria spettacolare

Un altro punto di forza è il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad. La configurazione tripla include un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un grandangolo da 48 MP e una lente per ritratti da 64 MP. Con tecnologie come TurboRAW HDR e Accu-spectrum, ogni scatto risulta dettagliato e con colori fedeli alla realtà, perfetto per immortalare i tuoi momenti più importanti.

L’autonomia non è da meno, grazie alla batteria da 5400 mAh che supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 100W, capace di passare da 0 al 100% in soli 26 minuti. Se preferisci la comodità, la ricarica wireless a 50W è altrettanto efficace, garantendo una velocità notevole senza cavi. Il tutto è racchiuso in un design raffinato, con dimensioni di 18,4 x 9,8 x 6,1 cm e un peso di 500 grammi, un perfetto equilibrio tra ergonomia e robustezza. Inoltre c'è il supporto alle reti 5G a completare un pacchetto che non teme rivali nella sua fascia di prezzo.

Non perdere l’opportunità di avere tra le mani uno smartphone che combina innovazione e qualità a un prezzo così vantaggioso. Acquista il tuo OnePlus 12 5G oggi stesso e scopri tutto ciò che può offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.