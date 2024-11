Samsung Galaxy A16: CROLLA IL PREZZO con la promo Amazon

Samsung riesce ad offrire sempre il top della qualità in ogni fascia di prezzo e di mercato e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 30% sul suo Galaxy A16 che viene venduto a 169€.

La scheda tecnica e d'utilizzo del Samsung Galaxy A16

Il Samsung Galaxy A16 5G è uno smartphone che unisce prestazioni elevate e un'esperienza visiva immersiva. Il suo ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici offre immagini super nitide e colori vibranti, con cornici ridotte che migliorano ulteriormente la visione dei contenuti, rendendolo perfetto per guardare video, giocare e navigare.

La fotocamera principale da 50MP cattura ogni dettaglio con colori vividi, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 5MP e la fotocamera macro da 2MP ti permettono di immortalare paesaggi e primi piani con una qualità straordinaria. Per i selfie, la fotocamera frontale da 13MP garantisce scatti sorprendenti anche in condizioni di luce non ideali.

Con 6 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti della sicurezza, il Galaxy A16 5G è progettato per essere sempre all’avanguardia, offrendoti una protezione a lungo termine. Inoltre, con la resistenza IP54, non dovrai preoccuparti di piccoli imprevisti, come schizzi d'acqua o polvere, e potrai affrontare la tua giornata con tranquillità.

Con il 5G puoi godere di prestazioni top grazie alla potente CPU da 2,4 GHz, che ti permette di giocare, navigare e guardare contenuti in streaming senza interruzioni. Con il Samsung Galaxy A16 5G, avrai la potenza e la velocità per affrontare ogni sfida, sia che si tratti di lavoro che di svago.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 30% sul Samsung Galaxy A16 che viene venduto a 169€. Un'offerta imperdibile di questo Black Friday!

