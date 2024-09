Samsung Galaxy A14: a meno di 125€ è il BUDGET PHONE da comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che ti stiamo segnalando oggi su Amazon; se sei alla ricerca di un nuovo telefono affidabile, compatto, economico ma performante, sappi che il Samsung Galaxy A14 è la scelta perfetta per le tue esigenze. D'altronde, questo è un dispositivo che combina performance, design e valore senza compromettere la qualità. E adesso, con il prezzo scontato di 124,39€ su Amazon, IVA e spese di spedizione inclusi, avrai l'occasione ideale per fare un upgrade senza svuotare il portafoglio. Corri a prenderlo, c'è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime.

Samsung Galaxy A14: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy A14 è dotato di un potente processore che garantisce prestazioni fluide per tutte le tue attività quotidiane, dalle chiamate e messaggi alla navigazione web e alle app di social media. Con una RAM da 4 GB e una memoria interna espandibile da 128 GB, avrai tutto lo spazio necessario per le tue foto, video e app, senza rallentamenti.

Con il suo ampio schermo da 6,6 pollici Full HD+, il Galaxy A14 offre un'esperienza visiva straordinaria. Inoltre, la tecnologia LCD assicura colori brillanti e vivaci, perfetti per un intrattenimento di alta qualità. Le fotocamere del Samsung Galaxy A14 sono progettate per catturare momenti speciali con chiarezza e dettaglio. La main camera da 50 MP ti permetterà di scattare foto nitide e vibranti, mentre l'ultrawide da 5 MP è ideale per paesaggi e gruppi. Sotto la scocca è equipaggiato con una batteria capiente che offre un’autonomia prolungata, ideale per un uso intensivo. Il design è sia elegante che pratico. Disponibile in vari colori, puoi scegliere quello che meglio si adatta al tuo stile personale.

Il Samsung Galaxy A14 è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 124,39€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Corri a prenderlo adesso, è imperdibile a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.