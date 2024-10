Samsung Galaxy A05s è l'entry level da comprare al Prime Day

Il Samsung Galaxy A05s ti offre un'esperienza visiva straordinaria grazie al suo display FHD+ da 6,7 pollici. Con colori vividi e immagini fluide, ogni contenuto e gioco diventa più coinvolgente, portandoti a un livello superiore di immersione. Il design elegante e il display ampio ti permettono di godere appieno dei tuoi contenuti preferiti, sia che tu stia guardando film o giocando.

La tripla fotocamera del Galaxy A05s è pronta a catturare ogni dettaglio. Con una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera macro da 2 MP per i dettagli ravvicinati, e una fotocamera di profondità da 2 MP, avrai scatti perfetti in ogni situazione. La fotocamera anteriore da 13 MP ti permette di scattare selfie straordinari, ideali per i social.

Le prestazioni sono garantite dal potente processore Snapdragon 680, che offre una navigazione fluida e senza interruzioni, sia per i giochi che per le app. Il dispositivo è progettato per offrire una performance stabile, anche durante le attività più intense.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Galaxy A05s include un lettore di impronte laterale, che garantisce un accesso rapido e sicuro. Inoltre, il jack da 3,5 mm ti permette di ascoltare la tua musica preferita con i tuoi auricolari, senza dover cercare adattatori. La batteria da 5.000 mAh, infine, ti offre un'autonomia duratura.

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte Prime il Samsung Galaxy A05s viene messo in sconto del 37% per un costo finale di soli 112€.