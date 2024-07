Samsung entra nel mercato degli anelli smart con Galaxy Ring

Samsung ha recentemente presentato il Galaxy Ring, un nuovo dispositivo indossabile progettato per gli appassionati di fitness e per il monitoraggio della salute. Il lancio è avvenuto durante l'evento Galaxy Unpacked, segnando l'ultima aggiunta all'ecosistema di prodotti Samsung potenziati dall'intelligenza artificiale (IA).

Gli anelli intelligenti, dotati di piccoli sensori per monitorare vari parametri di salute, sono stati finora un prodotto di nicchia. Tuttavia, il loro utilizzo da parte della nazionale maschile di calcio inglese ha recentemente attirato l'attenzione. Con il Galaxy Ring, Samsung spera di trasformare questo segmento di mercato, diventando la più grande azienda tecnologica ad entrare nel mercato degli smart ring.

Ben Wood, analista di CCS Insight, ha definito il lancio del Galaxy Ring una "scommessa interessante" per Samsung, stimando un mercato globale di circa quattro milioni di smart ring entro il 2025. Tuttavia, questo numero impallidisce rispetto ai 250 milioni di smartwatch previsti nello stesso periodo.

Prezzo e compatibilità del Samsung Galaxy Ring

Nonostante ciò, altri analisti credono che Samsung possa contribuire a rendere gli anelli intelligenti più popolari e mainstream. Francisco Jeronimo, analista di IDC, ha sottolineato che per molti consumatori, l'anello di Samsung rappresenterà il primo contatto con questa tecnologia, il che potrebbe avere un impatto significativo a lungo termine.

James Kitto, vicepresidente e capo della divisione mobile di Samsung nel Regno Unito e Irlanda, ha descritto il lancio del Galaxy Ring come un "grande momento" per l'azienda. Il Galaxy Ring può monitorare indicatori di salute come la frequenza cardiaca, il sonno e il ciclo mestruale, e si posiziona come il prodotto più piccolo e discreto di Samsung, offrendo un monitoraggio accurato della salute e del benessere 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il mercato degli anelli intelligenti è attualmente dominato dall'azienda finlandese Oura, ma gli analisti ritengono che questi dispositivi, grazie alle loro dimensioni ridotte e all'aspetto elegante, potrebbero diventare i successori degli smartwatch. Il Galaxy Ring sarà compatibile con gli smartphone Galaxy Samsung con Android 11 o versioni successive e sarà disponibile nel Regno Unito a partire dal 24 luglio al prezzo di £399. La dottoressa