Sam Altman licenziato da CEO di OpenAI

Sam Altman non è più CEO di OpenAI. La notizia è stata diffusa dall'azienda pochi minuti fa, a seguito di un'approfondita revisione da parte del consiglio di amministrazione. Secondo quanto comunicato, il consiglio ha perso fiducia nelle capacità di Altman di guidare l'azienda a causa di comunicazioni non sempre trasparenti. Mira Murati, direttore tecnologico, assumerà il ruolo di CEO ad interim. OpenAI è alla ricerca di un successore permanente.

Questa decisione sorprende, data la figura centrale di Altman in OpenAI, specie dopo il successo dell'anno scorso di ChatGPT, che ha dato il via alla competizione nell'IA. Solo la scorsa settimana, Altman ha preso parte alla conferenza DevDay di OpenAI, annunciando importanti aggiornamenti per competere con aziende come Microsoft e Google. Microsoft, che ha investito miliardi in OpenAI, continuerà la collaborazione. "Abbiamo un partenariato a lungo termine con OpenAI e restiamo impegnati con Mira e il suo team per portare questa nuova era dell'IA ai nostri clienti", ha dichiarato un portavoce di Microsoft.

Altman, co-fondatore di OpenAI, era stato presidente dell'azienda insieme a Elon Musk, che si è ritirato nel 2018. OpenAI ha anche annunciato che Greg Brockman, co-fondatore, lascerà la presidenza del consiglio, pur rimanendo in azienda.