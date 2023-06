Salva i tuoi ricordi online: con pCloud 80% di sconto sul cloud a vita

Nel mondo digitale di oggi, dove le nostre vite sono interamente registrate sui nostri smartphone, proteggere e conservare i nostri preziosi ricordi digitali è diventato più importante che mai. Con il rischio sempre presente di perdere i dati a causa di guasti tecnici o incidenti imprevisti, l'importanza di fare backup regolari del proprio smartphone non può essere sottovalutata. Ecco perché pCloud si presenta come la soluzione ideale per garantire la sicurezza e la durata dei tuoi ricordi digitali.

pCloud offre tre piani a vita, al momento in promozione con uno sconto fino all'80%. I prezzi, tutti una tantum, partono da soli 199 euro per il piano da 500 GB, mentre per quello da 2 TB il costo è di 399 euro. Nessun abbonamento nascosto: pCloud offre soltanto spazi a vita, che potrai utilizzare per sempre senza costi aggiuntivi.

pCloud: La soluzione di archiviazione cloud completa

L'archiviazione cloud ha rivoluzionato la nostra capacità di conservare e accedere ai dati ovunque e in qualsiasi momento. Tuttavia, non tutti i servizi di cloud storage sono uguali, e la scelta di un provider affidabile diventa cruciale quando si tratta di proteggere i nostri ricordi digitali. In questa prospettiva, pCloud emerge come una delle principali opzioni sul mercato, offrendo un'archiviazione sicura, conveniente e senza abbonamenti a vita.

pCloud si distingue per la sua missione di offrire un'esperienza utente semplice e intuitiva, fornendo una vasta gamma di opzioni di archiviazione che soddisfano le esigenze di ogni utente. Con la sua funzionalità di sincronizzazione istantanea, pCloud garantisce che ogni file caricato venga immediatamente salvato in modo sicuro e accessibile da tutti i dispositivi connessi, offrendo un accesso facile e veloce ai tuoi ricordi digitali ovunque tu sia. La protezione dei dati personali è fondamentale quando si sceglie un servizio di archiviazione cloud. pCloud affronta questa sfida offrendo una crittografia avanzata dei dati tramite protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES

La promozione pCloud offre prezzi imbattibili per i piani di archiviazione cloud a vita. Con un risparmio del 65% sul piano da 500 GB, il prezzo crolla a soli 199 euro invece di 570 euro. Se hai bisogno di più spazio, puoi optare per il piano da 2 TB a soli 399 euro invece di 1.140 euro. C'è anche il piano da 10 TB, in vendita a 1.190 euro, con un ottimo sconto dell'80% rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che tutti i prezzi sono una tantum e che il servizio di cloud storage sarà tuo per sempre, senza abbonamenti o costi aggiuntivi nascosti.

