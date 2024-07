Saily ti fa dimenticare del roaming durante la tua vacanza

Partire per una vacanza all'estero pone il problema dei costi per la telefonia mobile, specie se la meta scelta comporta il roaming al di fuori dei paesi europei. Se vi trovate in procinto di partire e avete ancora dei dubbi a tal proposito, sappiate che la soluzione si chiama Saily e arriva da Nord Security, l'azienda che ha creato l'apprezzata NordVPN. Saily è una eSIM che permette di connettersi a Internet dovunque nel mondo senza dover pagare le tariffe per il roaming.

La eSIM di Saily è facile da attivare, conveniente ed ecologica

Una eSIM, spesso indicata anche come SIM virtuale, è una scheda per la telefonia mobile che si installa sul telefono a livello software. Chi sceglie questa soluzione non ottiene soltanto i benefici legati alla convenienza, perché una eSIM è anche una scelta ecologica in quanto evita il consumo di plastica della SIM fisica e lo spreco dei materiali dell'imballo che la sua distribuzione comporta. Attivare Saily è un vantaggio soprattutto per chi viaggia fuori dall'Europa, come dicevamo. Grazie alla eSIM di Nord Security non è infatti necessario cercare un operatore locale e attivare una SIM tradizionale per poter navigare in Internet durante il soggiorno estero.

Saily offre dei piani tariffari su misura e senza vincoli per oltre 150 Paesi. La configurazione della eSIM si fa in pochi passaggi dopo aver scaricato l'app ufficiale. A quel punto il cliente deve solo scegliere il piano tra quelli proposti, attivarlo pagando tutto in anticipo e il gioco è fatto: la eSIM Saily sarà pronta e funzionante sullo smartphone consentendo al cliente di mettersi in viaggio senza pensieri.

Le tariffe Saily sono estremamente convenienti e partono in genere da una soglia di 3,99 dollari, ovvero circa 3,69 euro al cambio attuale. L'utente può comunque avere un quadro più preciso scegliendo il paese di destinazione e controllando in dettaglio i costi e i piani tariffari disponibili. Il pagamento avviene tramite le più comuni carte di credito o di debito, nonché mediante le piattaforme Google Pay ed Apple Pay.

