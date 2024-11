Saily: piani dati su eSIM per viaggiare in tutto il mondo

Immagina di trovarti all'estero e di non poter chiamare o videochiamare via Web perché non hai una connessione dati. Non puoi neanche inviare messaggi con WhatsApp o Telegram, effettuare ricerche su Internet, condividere foto o video sui social, richiedere informazioni su un determinato luogo con Google Lens, acquistare il biglietto di un treno, prenotare un taxi o eseguire un qualsiasi altro pagamento con lo smartphone. La tua esperienza di viaggio ne risulterebbe molto limitata. Certo, potresti sfruttare la connessione Wi-Fi del tuo albergo o di un locale, ma saresti comunque vincolato a rimanere in un posto preciso perdendo la comodità fornita da un collegamento in mobilità.

Tutto questo perché al di fuori dell'Unione Europea non vige il regime del Roaming Zero. Telefonare, ricevere chiamate o usare la rete dati potrebbe risultare anche molto costoso, spesso proibitivo, sempre che vi sia la possibilità di accedere ad un operatore diverso dal proprio.

Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di recarsi presso un negozio, attivare un abbonamento e acquistare la SIM fisica di un operatore straniero. Cosa non sempre facile perché le normative in merito variano da Paese a Paese, le opportunità di scelta si restringono, si potrebbe perdere molto tempo in attese e pratiche burocratiche e, spesso, vi sono anche delle barriere linguistiche da superare.

Saily, servizio offerto dagli stesse creatori di NordVPN, rappresenta invece una soluzione più comoda e immediata. Permette infatti di acquistare un piano dati eSIM ancora prima di partire.

Cosa è una eSIM

A differenza delle SIM tradizionali, che sono delle schede fisiche, le eSIM sono delle SIM digitali integrate direttamente negli smartphone. Se non disponi di un telefono particolarmente datato, molto probabilmente avrai a disposizione il supporto per la eSIM che viene offerto anche da tablet, smartwatch e alcuni modelli di automobile.

Si tratta in pratica di un chip integrato nello smartphone che permette di accedere a tutte le funzionalità di una SIM fisica. Con in più la comodità di non dover inserire alcuna scheda nel proprio device e la possibilità di usare allo stesso tempo più operatori e numeri di telefono. Si può quindi passare rapidamente da un provider all'altro a seconda delle necessità, anche per ottenere dei giga in più da utilizzare per App e navigazione.

Una eSIM non può essere perduta, danneggiata o rubata perché è, appunto, "digitale". Non produce l'impatto ambientale di una scheda in materiale plastico, può essere convertita in una SIM fisica, non consuma più batteria di una scheda tradizionale e funziona anche in assenza di una connessione Internet per telefonare o inviare SMS.

Cosa è e perché scegliere Saily

Le eSIM sfruttano un software preinstallato sullo smartphone per funzionare come delle SIM tradizionali. Attivandole ci si può connettere ad una rete cellulare, effettuare chiamate e avere accesso ai dati mobili. Saily consente di acquistare un piano dati completo scegliendo tra diverse opzioni che coinvolgono ben 180 Paesi. Praticamente tutto il mondo.

La configurazione del servizio è estremamente semplice e non avrai alcuna necessità di rimuove la SIM fisica dallo smartphone per iniziare ad utilizzare la eSIM. Entrambe possono convivere senza alcun conflitto.

Ora pensa di dover partire, ad esempio, per l'Australia. Saily non ti permetterà soltanto di acquistare un piano telefonico ma ti proporrà diverse alternative. Per ognuna di esse ti mostrerà la quantità di GB disponibili, la durata del servizio, il prezzo e ti suggerirà l'opportunità migliore. In questo modo potrai scegliere il piano dati più adatto alle tue esigenze e al tuo viaggio, anche dall'altra parte del pianeta.

Non dovrai più preoccuparti delle tariffe di roaming, pagherai solo per quello che hai richiesto, non dovrai attendere il rilascio della SIM fisica, non dovrai inserire alcuna scheda nel telefono e potrai utilizzare il tuo piano da subito, appena arrivato a destinazione. Nel caso più unico che raro in cui il piano scelto non dovesse funzionare verrai rimborsato per l'intera spesa sostenuta.

Come funziona Saily

A questo punto potresti chiederti: quanto è difficile attivare un piano dati eSIM con Saily? La risposta è che è semplicissimo. L'applicazione di Saily è compatibile sia con Android che con iOS, non devi fare altro che scaricarla dal Play Store o dall'App Store ed installarla.

La configurazione della eSIM prevede tre soli passaggi:

seleziona il Paese di destinazione e scegli un piano dati eSIM per il tuo viaggio. Scarica l'App di Saily, tocca "Installa eSIM" e segui i pochi passaggi che ti verranno indicati. Preparati a partire perché il piano si attiverà all'arrivo. Automaticamente.

Puoi persino scaricare molto rapidamente l'App di Saily scansionando un QR code.

Vuoi configurare manualmente la tua eSIM? Su Android:

apri le impostazioni e segui il percorso "Connessioni > Gestione SIM > Aggiungi eSIM".

Seleziona "Scansiona il QR code" o scegli un altro modo per aggiungere l'eSIM.

Su iOS e iPhone, invece:

apri le impostazioni e segui il percorso "Cellulare (o Dati mobili) > Aggiungi piano cellulare > Inserisci i dati manualmente".

copia e incolla i dati eSIM forniti dal tuo operatore.

Nient'altro. Non ti resta che preparare i bagagli e partire ma se ha bisogno di informazioni Saily offre anche assistenza via chat disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutto l'anno.

App eSIM Saily anche per le business

Non sempre si viaggia per piacere e spesso ci si reca all'estero per lavoro. Se gestisci un'azienda, con Saily puoi assicurarti che i tuoi dipendenti abbiano sempre a disposizione una connessione ad Internet. I piani dati eSIM proposti sono adatti a qualsiasi attività, dalle microimprese, passando per le PMI fino alle realtà enterprise più strutturate. Parte della Nord Security Business Suite, Saily può offrire soluzioni su misura per qualunque esigenza aziendale.

È possibile gestire più eSIM per un team grazie ad un accesso ad un pannello di controllo con cui potrai monitorare il consumo dei dati, verificare gli accessi dei dipendenti e aggiungere o rimuovere i membri del tuo gruppo. Un referente dedicato saprà assisterti nella configurazione, fornendoti istruzioni su pannello di controllo e App. I collaboratori potranno seguire invece le istruzioni di configurazione sui propri device dopo l'installazione dell'App di Saily.

La eSIM di Saily può essere utilizzata per le connessioni ad Internet in associazione ad una scheda fisica da impiegare per le sole telefonate. Passando dall'una all'altra con estrema facilità. È poi possibile creare un hotspot sullo smartphone per fornire connettività ad un laptop, così come configurare l'eSIM su un portatile che supporta le eSIM per l'accesso ad Internet.

Conclusioni

Saily offre piani dati ad un prezzo vantaggioso per i tuoi viaggi internazionali. Tutto quello che ti serve è un dispositivo che supporti le eSIM.

Una volta installata l'App potrai scegliere la destinazione e selezionare la soluzione più adatta al tuo itinerario che si attiverà automaticamente una volta raggiunta la meta del viaggio. Riceverai esclusivamente dati mobili e non avrai alcun bisogno di cambiare numero di telefono.

Conveniente, facile da usare e supportata da un'assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, Saily permette di trasformare in un ricordo i costi delle tariffe di roaming e la preoccupazione di attivare una SIM tradizionale.

