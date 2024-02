Rust: gli sviluppatori chiedono più bugfix e meno feature

Stando ai risultati dell'ultimo sondaggio State of Rust gli sviluppatori che utilizzano questo linguaggio preferirebbero un maggior numero di bugfix e miglioramenti delle prestazioni all'introduzione di nuove funzionalità. A parere di chi lo ha scelto per i propri progetti, infatti, Rust potrebbe diventare eccessivamente complesso. Ciò si tradurrebbe in una developer experience peggiore e in applicazioni più esposte a comportamenti inattesi e malfunzionamenti.

Cosa si aspettano gli sviluppatori

State of Rust è giunto alla sua VIII edizione coinvolgendo circa 12 mila sviluppatori a cui è stato sottoposto un sondaggio con domande a risposta multipla. Poco meno del 68% degli intervistati avrebbe dato priorità agli interventi dedicati alla risoluzione dei bug che affliggono il compilatore. Al secondo posto vi sarebbero le performance a runtime, seguite da una velocizzazione dei tempi di compilazione. Soltanto il 29% del campione avrebbe espresso il desiderio che vengano presto implementate nuove feature.

Rust developers fear language is getting too complex and prefer bug fixes to new features https://t.co/MvfKHyYYSA — devclass (@d3vclass) February 20, 2024

Tra gli altri aspetti segnalati dai developer vi sono anche i messaggi di errore generati in fase di compilazione. Così come la gestione dei package e l'esperienza di debugging. È comunque utile sottolineare che la stragrande maggioranza degli intervistati si sarebbero detti soddisfatti dell'attuale stato del linguaggio.

I punti di forza di Rust

Se da una parte quasi il 45% degli sviluppatori vorrebbero che la complessità del linguaggio fosse contenuta, dall'altra il sondaggio evidenzierebbe anche quelle che sono considerate le maggiori qualità di questo strumento. Nonostante le critiche segnalate in precedenza, il codice di Rust risulterebbero comunque essere meno buggato rispetto a quello di altri linguaggi. È poi interessante il fatto che il 70% del campione riterrebbe Rust un linguaggio divertente da utilizzare e da scrivere.

In ogni caso, in termini di adozione Rust risulterebbe un linguaggio ancora poco utilizzato e soltanto la metà degli intervistati riterrebbe di essere completamente produttivo con tale strumento. Coloro che però pensano di essere in grado di scrivere codice pronto per il deployment sarebbero meno del 30% sul totale.