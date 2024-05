Rufus si aggiorna alla versione 4.5: novità, migliorie e correzioni

Rufus, una delle utility più popolari per la creazione di supporti avviabili, ha rilasciato la versione 4.5.2180, introducendo numerosi miglioramenti e correzioni per i sistemi operativi Windows e Linux. Questa nuova versione offre una serie di aggiornamenti significativi, basati sulla beta rilasciata all'inizio del mese.

Uno dei principali aggiornamenti in Rufus 4.5 è l'introduzione della convalida runtime dell'hash del bootloader UEFI utilizzando l'algoritmo MD5 (Message Digest 5). Questa funzione consente di eseguire l'autoverifica a ogni avvio, garantendo una maggiore integrità del sistema rispetto alla verifica una tantum effettuata dopo la creazione del supporto.

Per quanto riguarda UEFI, il bootloader generico UEFI:NTFS è stato aggiornato per utilizzare costantemente il driver NTFS-3G, migliorando così la compatibilità e la stabilità del sistema. Anche GRUB (Grand Unified Bootloader) ha ricevuto un aggiornamento significativo, passando alla versione 2.12, che apporta vari miglioramenti e correzioni di bug.

Tante novità con la versione 4.5 di Rufus

Rufus 4.5 risolve anche problemi relativi ai formati di file VHD (Virtual Hard Disk) e VHDX (Virtual Hard Disk v2), correggendo un problema di troncamento delle immagini e alcuni messaggi di errore benigni durante la scrittura di VHD/VHDX. Inoltre, è stato aggiunto un workaround per un bug relativo alla copia di file ISO, migliorando così l'affidabilità del processo di creazione del supporto avviabile.

Il changelog della nuova versione include numerosi altri cambiamenti e miglioramenti. Tra questi, l'aggiunta di una nuova opzione avanzata per eseguire la validazione runtime dei supporti UEFI per immagini compatibili con Windows e la maggior parte delle distribuzioni Linux. L'opzione avanzata "Usa Rufus MBR" è stata spostata in una modalità cheat (Alt-A), e il supporto per la persistenza di Linux è stato migliorato in alcune configurazioni, come Mint e Ubuntu 24.04.

Sono state anche corrette diverse potenziali vulnerabilità, grazie al contributo di Mansour Gashasbi. Il buffer durante la copia dei file ISO è stato aumentato, riducendo così il rischio di incontrare il bug del driver UEFI AMI NTFS. La gestione della creazione delle partizioni è stata migliorata, e la finestra di dialogo WUE non viene più visualizzata quando esiste già un file unattend.xml in conflitto. Clicca qui per accedere alla homepage di Rufus e avviare il download.