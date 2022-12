Rufus: disponibile la relase 3.21 con tante novità

Rufus, la piccola utility gratuita e open soruce per Windows che consente di creare unità esterne avviabili per l’installazione di vari sistemi operativi (incluso Windows stesso e le più disparate distro Linux), ha da poco ricevuto un piccolo ma importante aggiornamento che porta in dote diverse nuove funzionalità.

Rufus 3.21 è disponibile per il download

Si tratta della versione 3.21 dell’applicazione, che dopo aver trascorso qualche settimana nel canale Beta per l’attuazione di tutti i vari test del caso, risulta adesso fruibile da chiunque ne abbia necessità, portando in dote nuove funzioni e importanti bug fix relativi al supporto dei filesystem proprietari Microsoft NTFS ed exFAT, driver aggiornati e miglior supporto per gli account locali.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il changelog completo.

Possibilità di specificare un nome account locale nella finestra di dialogo Windows User Experience

Miglioramento della capacità di identificare la versione di Windows da ISO/.wim

Aggiornamento driver UEFI/NTFS alla versione 1.4 e driver exFAT alla versione 1.9

Passaggio al download da remoto per GRUB non standard (Fedora 37, OpenSUSE Live, GeckoLinux)

Risolto bug per cui le partizioni UEFI:NTFS non erano impostate in modalità MBR per ISO con file da più di 4 GB (UWUntu)

Sistemato il supporto GRUB per Arch e distro derivate, quando viene usata un'etichetta non compatibile con FAT

Sistemato il rilevamento errato di GRUB con prefissi fuori standard

Risolto il problema delle schede non funzionanti nella finestra di dialogo Windows User Experience

Il download della nuova relase di Rufus può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale del programma, sia della versione installabile che di quella portable.