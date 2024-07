Robinhood acquisisce Pluto per includere tool AI alla sua app

L'app di investimento Robinhood sta aggiungendo più funzionalità di intelligenza artificiale per gli investitori. L’ultima novità in merito è l'acquisizione della piattaforma di ricerca basata sull'intelligenza artificiale Pluto Capital, Inc. Come affermato in un comunicato, Pluto consentirà a Robinhood di aggiungere strumenti per l'identificazione più rapidi e opportunità di investimento. Ciò guiderà gli utenti con le loro strategie di investimento e offre l'ottimizzazione del portafoglio in tempo reale. Il fondatore di Pluto, Jacob Sansbury, si unirà a Robinhood con la chiusura dell’accordo, ma i termini non sono stati resi noti.

Robinhood: con l’AI gli utenti potranno prendere decisioni migliori sui loro investimenti

A Robinhood, Sansbury avrà il compito di accelerare l’adozione delle tecnologie AI da parte dell’app di trading. Ciò includerà l’utilizzo delle capacità di analisi dei dati di Pluto per elaborare e interpretare i dati di mercato utilizzando LLM (modelli linguistici di grandi dimensioni) che hanno accesso in tempo reale ai dati finanziari globali e ai dati personali degli utenti. Robinhood ritiene che ciò aiuterà i suoi investitori a cogliere nuove opportunità più rapidamente. Inoltre, Pluto aiuterà Robinhood a personalizzare le strategie di investimento per il singolo utente. L’AI analizzerà aspetti come la tolleranza al rischio, gli obiettivi di investimento e il comportamento storico per consigli personalizzati. Grazie a Pluto, gli investitori otterranno inoltre aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale. Ciò li aiuterà a prendere decisioni informate più rapidamente e a ottimizzare i loro portafogli per risultati migliori.

Mayank Agarwal, vicepresidente di Engineering di Robinhood ha espresso soddisfazione l’acquisizione di Pluto. Come rivelato in un comunicato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Pluto e Jacob Sansbury in Robinhood. Hanno costruito una piattaforma straordinaria che gode di grande considerazione nel settore dei servizi finanziari. È importante sottolineare che la loro esperienza nell’intelligenza artificiale unita a una passione in linea con la missione di democratizzare la finanza completerà l’impegno del nostro team per offrire ai nostri clienti strumenti basati sull’intelligenza artificiale”. Sansbury ha poi condiviso l’entusiasmo, dichiarando: “Robinhood è la destinazione ideale per creare prodotti che democratizzino l’accesso a servizi finanziari come la gestione patrimoniale e la pianificazione finanziaria attraverso l’intelligenza artificiale all’avanguardia. Non vedo l'ora di innovare l'azienda che ha ispirato me e tanti altri”.