Il ritorno di Trump spingerà Bitcoin verso nuovi record?

Quando mancano ormai solo 10 giorni all'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, è lecito chiedersi quale sia il destino di Bitcoin. Dalla rielezione del Presidente USA di inizio novembre in poi, la criptovaluta (la puoi scambiare su eToro) ha fatto registrare una forte crescita, ma l'ultima settimana è stata caratterizzata da un trend di flessione. Cosa ci si deve aspettare in concomitanze e dopo il ritorno del tycoon nello Studio Ovale?

Il destino di Bitcoin con Trump alla Casa Bianca

Le promesse formulate in campagna elettorale hanno fatto sì che, subito dopo la vittoria alle urne del candidato repubblicano, BTC innescasse un rialzo molto significativo, tanto da arrivare a far registrare un nuovo record storico (sopra i 108.000 dollari). Poi, la prospettiva offerta dall'aumento, ha spinto molti a vendere per monetizzare, realizzando così una plusvalenza, una dinamica tipica nel mercato della finanza decentralizzata. In questo momento si trova poco sotto la soglia dei 95.000 dollari, in rialzo del 2% circa nelle ultime 24 ore. Scopri il valore in tempo reale.

Due fattori determinanti per il futuro di Bitcoin potrebbero essere costituiti dalla recente nomina di Paul Atkins alla SEC, l'equivalente della nostra CONSOB, e dalla volontà dichiarata da Trump di rendere gli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute . Questo ha già stimolato l'interesse degli investitori istituzionali e sembra anticipare l'arrivo di un allentamento per quanto riguarda le normative che regolano lo scambio degli asset. C'è chi ritiene possa raggiungere nuovi record a breve distanza dall'insediamento, in programma per il 20 gennaio. Le previsioni relative a un trend rialzista sono comunque, come sempre, da prendere con le pinze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.