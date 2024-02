Risparmia sullo smartwatch DEFINITIVO: Apple Watch Series 9 IN SCONTO su Amazon

Apple è un'azienda che non ha bisogno di troppe presentazioni, così come, a non averne bisogno sono i suoi prodotti come nel caso dell'Apple Watch che oggi, su Amazon, viene scontato del 12% per un prezzo totale di 509€.

Offertissima su Amazon: Apple Watch Series 9 in sconto del 12%

Apple Watch Series 9 è la nuova generazione di smartwatch di Apple, progettata per offrire un'esperienza ancora più completa e potente. Dotato del nuovo chip S9, offre un display superluminoso e introduce un modo innovativo di interagire senza toccarlo. Le funzioni avanzate per la salute, la sicurezza e l'attività fisica forniscono dati utili e assistenza quando necessario. La connettività cellulare consente di inviare messaggi, effettuare chiamate e ascoltare musica in streaming anche senza iPhone. Le funzioni avanzate per la salute includono il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la possibilità di effettuare un ECG, il rilevamento del ritmo cardiaco irregolare e il monitoraggio delle fasi del sonno. Come compagno di fitness, l'app Allenamento segue in numerosi sport con parametri evoluti che forniscono informazioni dettagliate sulle prestazioni. Inoltre, con l'acquisto di un Apple Watch, si ottengono 3 mesi gratuiti di Apple Fitness+. Le funzioni innovative per la sicurezza includono il rilevamento degli incidenti e delle cadute, con la possibilità di chiamare i soccorsi in caso di emergenza. La compatibilità con i dispositivi e servizi Apple è totale. Infine, l'orologio è facile da personalizzare con cinturini disponibili in vari stili, materiali e colori, e con quadranti personalizzabili con tante complicazioni su misura per i propri interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.