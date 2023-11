Risparmia sulle commissioni con POS Easy: sotto i 10€ sono RIMBORSATE

Se sei un imprenditore o un commerciante in cerca di soluzioni di pagamento convenienti e vantaggiose, questa potrebbe essere la tua occasione. Axerve, una delle principali realtà nel settore dei pagamenti digitali, offre un'interessante promozione per il suo servizio POS Easy: attivandolo entro il 30 novembre, riceverai un rimborso per tutte le transazioni con importi inferiori a 10 euro fino a fine anno.

Come ricevere il rimborso sulle commissioni

L'offerta di POS Easy a commissioni è allettante per diversi motivi. Innanzitutto, le commissioni sono fisse all'1%, il che rappresenta un vantaggio considerevole per coloro che desiderano tenere sotto controllo i costi operativi. Inoltre, non c'è alcun canone mensile da pagare, rendendo questa soluzione particolarmente conveniente per le piccole imprese e i commercianti indipendenti. L'unico costo da sostenere è di 100 euro, una tantum, per l'acquisto.

Il terminale proposto, il POS Android PAX A920 Pro, non solo è funzionale e pratico, ma si distingue anche per il suo design moderno ed elegante. Il dispositivo è estremamente compatto e facile da gestire. Inoltre garantisce connessione affidabile ed esperienza utente ottimale grazie alla doppia connettività Wi-Fi e 4G (la SIM è inclusa nel prezzo).

POS Easy mette a disposizione una serie di servizi utili, tra cui l'accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo all'incasso, un'assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 e la possibilità di utilizzare la dashboard online myStore per tenere sotto controllo le operazioni in corso.

Un altro punto a favore di POS Easy è la sua flessibilità. La soluzione consente di accettare una vasta gamma di circuiti di pagamento nazionali e internazionali, nonché metodi di pagamento innovativi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Come accedere alla promozione? Ti basta richiedere e attivare entro il 30 novembre POS Easy a commissioni per ricevere il rimborso delle commissioni pagate per tutte le transazioni sotto i 10 euro. Questo rimborso avverrà tramite bonifico, una tantum, il mese successivo al termine della promozione. Richiedi il tuo POS Easy online e ricevilo a casa tua, pronto per essere utilizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.