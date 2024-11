Risparmiare sui biglietti aerei è possibile: basta usare una VPN

Le vacanze di Natale sono sempre più vicine e con un semplice trucco è oggi possibile risparmiare sull'acquisto di biglietti aerei (non solo sfruttando le offerte del periodo di Black Friday). Basta un semplice trucco, infatti, per poter assicurarsi un risparmio aggiuntivo che, soprattutto per i voli intercontinentali, può tradursi in un risparmio significativo.

Con una VPN, infatti, è possibile prenotare biglietti aerei a prezzo ridotto. Il trucco in questione è legato alle caratteristiche di una rete VPN, in grado di nascondere le informazioni dell'utente ai siti web di prenotazione che non potranno proporre prezzi "su misura" che, fin troppo spesso, si traducono in prezzi più alti.

La VPN da utilizzare a tale scopo è NordVPN, ora disponibile in offerta per il Black Friday con un prezzo scontato fino a 2,99 euro al mese. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Biglietti aerei a prezzo ridotto con una VPN: come funziona il trucco

Con una VPN è, quindi, possibile acquistare biglietti aerei a prezzo ridotto. Non è una regola che vale sempre (molto dipende dalle politiche di personalizzazione dei prezzi del sito utilizzato per la prenotazione) ma si tratta, in ogni caso, di un'arma in più da non sottovalutare.

Utilizzando una VPN come NordVPN, infatti, è possibile nascondere i propri dati grazie alla crittografia, che cela anche l'indirizzo IP. In questo modo, il sito dove si andrà a prenotare il biglietto non potrà utilizzare i dati disponibili per proporre prezzi "personalizzati (e spesso rincarati) all'utente.

Per utilizzare NordVPN basta attivare l'offerta in corso: scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, infatti, è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. La promozione include anche 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.