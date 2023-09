Risparmia il 75% sul piano annuale da 2TB di Internxt: offerta limitata!

La necessità di spazio di archiviazione sicuro e affidabile per i nostri dati digitali è diventata sempre più importante e fondamentale. È qui che Internxt entra in gioco, offrendo un'opportunità unica e imperdibile per tutti coloro che desiderano preservare i propri dati in modo sicuro e conveniente. Con uno sconto del 75% sul piano annuale da 2 TB, che taglia il prezzo a soli 26,98 euro all'anno anziché 107.88, Internxt sta aprendo le porte a un futuro in cui l'archiviazione cloud non è più un lusso, ma una necessità accessibile a tutti.

La sicurezza al cuore di Internxt

La sicurezza dei dati è una delle preoccupazioni principali quando si tratta di archiviazione cloud, ed è proprio qui che Internxt si distingue dalla concorrenza. Ogni singolo dato caricato sulla piattaforma è trattato con il massimo riguardo per la riservatezza. Le password e le informazioni personali degli utenti non vengono mai memorizzate, garantendo la massima protezione dei dati personali.

La piattaforma adotta un approccio completamente open-source e trasparente: il codice sorgente è reso pubblico su GitHub, consentendo a esperti e utenti di verificarne l'affidabilità. Inoltre, Internxt è conforme al GDPR, il che significa che il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto delle leggi europee sulla privacy. La certificazione indipendente da parte di Securitum, una rinomata società di penetration testing in Europa, attesta ulteriormente l'impeccabile sicurezza di Internxt.

Internxt non è solo sicurezza, ma anche funzionalità all'avanguardia. Con la possibilità di archiviare e sincronizzare file e accedervi da qualsiasi dispositivo, la piattaforma rende il backup e l'accesso ai propri dati semplice e immediato ovunque ci si trovi. La disponibilità su diverse piattaforme, incluso Linux, garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità per tutti gli utenti.

L'offerta imperdibile è lo sconto del 75% sul piano annuale da 2 TB, che ti permette di ottenere uno spazio di archiviazione cloud sicuro e affidabile a un prezzo imbattibile. Il piano annuale da 2 TB, che normalmente costa 107.88, diventa così disponibile a solo 26,98 euro all'anno. Se non è un affare questo.

Tuttavia, la promozione ha una durata limitata: sarà disponibile soltanto per pochi giorni, perciò se sei interessato a un cloud di alta qualità a un prezzo davvero imbattibile, approfitta dell'offerta al 75% di sconto su Internxt e unisciti a più di un milione di utenti soddisfatti che si sono affidati alla piattaforma e non l'hanno più lasciata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.