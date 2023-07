Risparmia il 54% e monta le tue clip con Wondershare Filmora

Wondershare Filmora è un'ottima alternativa ai software più blasonati per il montaggio video. È adesso disponibile con uno sconto del 54%, acquistando ora il piano perpetuo a soli 67,99€ + IVA. Il software offre un sacco di funzionalità ed effetti, da utilizzare attraverso un'interfaccia veloce e facile, che ne agevola l'accesso. Il pacchetto consente inoltre di provare gratuitamente per 5 giorni tutti gli effetti e i plug-in aggiuntivi della galleria.

Filmora è un software che consente di scatenare la creatività e montare video da qualsiasi dispositivo, grazie al supporto multi-piattaforma.

Wondershare Filmora: risparmiate ora il 54% sul piano perpetuo

Wondershare Filmora è disponibile per PC, notebook, smartphone e tablet. Integra diverse funzionalità professionali, solitamente disponibili in software notevolmente più costosi. È dotato di funzionalità di modifica video, ma consente di intervenire anche sull'audio, sul colore, offrendo una vasta galleria di effetti aggiuntivi.

Grazie alle funzionalità di ritaglio come "rasoio", "keyframing" e "mascheramento", il ritaglio è un gioco da ragazzi. Modificate la vostra clip con funzionalità avanzate e raddoppiate la vostra efficienza grazie a nuove scorciatoie che le rendono più accessibili.

Tra le particolarità offerte da Wondershare Filmora c'è la possibilità di intervenire sul colore, eseguendo regolazioni sulla gradazione in pochi secondi, in modo da aumentare la resa dei propri video.

Migliorate l'originalità dei vostri video grazie a un'enorme galleria di effetti, transizioni, adesivi e introduzioni. Non mancherà scelta e ci sarà la possibilità di sbizzarrirvi. L'editing audio migliorato con funzionalità di base basate su intelligenza artificiale, come audio visualizer e auto ducking, permette di adattare nel migliore dei modi la traccia da voi scelta per la clip. In più potete anche scegliere tra 1200 brani esenti da diritti d'autore.

L'interfaccia di Wondershare Filmora è pensata per un editing efficiente e flessibile. Potrete scegliere tra 5 diverse impostazioni o personalizzare interamente il pannello, in modo da agevolare il vostro flusso di lavoro.

Non lasciatevi sfuggire l'offerta per avere modo di acquistarlo a 67,99€.

