Risparmia il 10% sull'abbonamento a Disney+ Standard

Dal 17 ottobre il prezzo dell'abbonamento Disney+ Standard passerà a 99,90 euro. Così, per consentire ai nuovi abbonati di risparmiare il 10%, il servizio streaming statunitense sta offrendo il piano Standard a 89,90 euro per 12 mesi. La promozione è valida per quanti attiveranno la sottoscrizione entro il 16 ottobre.

Un catalogo ampio, variegato di contenuti, e soprattutto di qualità, con numerosi riconoscimenti prestigiosi ottenuti nel corso degli ultimi anni. Uno su tutti la leggendaria serata vissuta all'ultima cerimonia degli Emmy Awards da Shogun, la serie ambientata nel Giappone del 1600 con protagonista l'attore giapponese Hiroyuki Sanada.

12 mesi di Disney+ Standard a 89,90 euro invece di 99,90 euro

Shogun è uno dei titoli imperdibili presenti all'interno del catalogo Disney+. Dopo essere diventata la serie tv più premiata di sempre agli Emmy Awards (18 premi per una sola stagione, ndr), la serie storica ambientata nel Giappone feudale rappresenta il fiore all'occhiello assoluto del servizio streaming di Disney.

Ottobre poi è anche il mese di Avetrana - Qui non è Hollywood, la serie televisiva sull'omicidio di Sarah Scazzi diretta da Pippo Mezzapesa. Vanessa Scalera sarà Cosima Misseri, Giulia Perulli interpreterà Sabrina Misseri, Paolo De Vita presterà il volto a Michele Misseri, mentre Federica Pala vestirà i panni di Sarah Scazzi. Completano il cast Imma Villa (Concetta Serrano), Antonio Gerardi (il maresciallo Persichella), Anna Ferzetti (la giornalista Daniela) e Giancarlo Commare (Ivano).

Da non perdere infine Agatha All Along, la nuova serie evento Marvel, spin-off della serie televisiva WandaVision. Al centro della scena c'è il personaggio di Agatha Harkness, interpretata come in WandaVision dall'attrice statunitense Kathryn Hahn. Per la sua interpretazione in WandaVision, ha ricevuto una nomination per un Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista.

Il prezzo di 89,90 euro per 12 mesi di Disney+ Standard sarà valido fino al 16 ottobre. Dal giorno seguente, invece, il prezzo dell'abbonamento annuale passerà a 99,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.