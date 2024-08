Risparmia e proteggi i tuoi dati con Internxt: una soluzione efficiente per il cloud storage

Risparmia e proteggi i tuoi dati con Internxt, la soluzione più efficiente per il cloud storage. Il nostro crescente bisogno di sicurezza online e protezione della privacy, d’altronde, ci porta a cercare uno spazio di archiviazione crittografato e sicuro per i nostri file più importanti. Internxt non ha badato a limiti in tal senso, offrendo opzioni che vanno da 500 GB fino a 10 GB di spazio cloud. Vuoi sapere la grande novità del momento? Tutti i piani, sia in abbonamento che a vita, sono scontati fino al 75%.

Proteggi i tuoi dati e risparmia: ecco perché scegliere Internxt

Internxt non è il solito servizio di cloud storage, ma uno dei migliori e più sicuri attualmente disponibili. La caratteristica che spicca di più è l’utilizzo della crittografia AES-256 a zero conoscenza, che garantisce massima trasparenza e sicurezza. Insomma, nessuno tranne te potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Internxt stesso. Inoltre, Internxt vanta una velocità senza limiti grazie ai suoi server super veloci sparsi per tutta l'Unione Europea.

Una delle funzionalità più interessanti è la ridondanza integrata, ovvero la possibilità di creare backup dei dati su molti server distribuiti in vari paesi dell'Unione Europea. Questa tecnologia assicura che i tuoi dati non vadano mai persi, nemmeno in caso di catastrofi. Parliamo adesso dell’offerta con sconti fino al 75% su tutti i piani. Ecco un assaggio:

Piani in abbonamento: da 500 GB a 10 TB a partire da 11,50 euro .

. Piani a vita: da 2 TB a 10 TB a partire da 249 euro.

Se vuoi avere la panoramica completa, vai sulla pagina dedicata all’offerta cliccando sul box qui sotto.

La tua priorità adesso è risparmiare tempo e soldi? Proteggi i tuoi dati con Internxt. Non perdere l’occasione di sfruttare un servizio così completo e sicuro, spendendo fino al 75% in meno.

