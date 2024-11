Risparmia con pCloud: spazio cloud premium in super offerta Black Friday!

Memoria dello smartphone piena o PC che inizia a rallentare per i troppi file presenti nell’hard disk? Ma anche la necessità di avere sempre a disposizione file di lavoro e documenti personali senza il fastidio di portarsi dietro un’unità esterna? In tutti questi casi, avere a disposizione uno spazio in cloud è assolutamente indispensabile. L’offerta con il bundle 3in! LIFETIME di pCloud in edizione limitata rappresenta davvero un’opportunità.

Due offerte A VITA in edizione limitata di pCloud

Sono due le promozioni che pCloud ha previsto per il black Friday 2024: il bundle 3in1 LIFETIME e i singoli piani a seconda dello spazio richiesto. Per il solo spazio in cloud gli sconti arrivano fino al 58% con:

pCloud 1 TB A VITA – 199€ (invece di 435€) – Risparmio del 54%

pCloud 2 TB A VITA – 279€ (invece di 599€) – Risparmio del 53%

pCloud 10 TB A VITA – 799€ (invece di 1890€) – Risparmio del 58%

Ancora più ricca è invece la promozione con il pacchetto 3 in 1 con un risparmio che arriva al 62% per:

pCloud 5 TB A VITA

pCloud Encryption A VITA

pCloud Pass Premium A VITA

Singolarmente questi servizi costerebbero rispettivamente 1095€, 229€ e 239€; con l’offerta per il Black Friday pCloud ha previsto l’intero pacchetto a 599€ (invece di 1563€ con un risparmio del 62%).

In questo modo oltre ad avere uno spazio in cloud ampio, comodo e sempre accessibile si potrà usufruire del servizio Encryption che fornisce una crittografia lato client che possono essere crittografati e decrittografati esclusivamente con l’app Crypto Pass. In più compreso nel pacchetto anche il password manager per salvare tutte le credenziali d’accesso e compilare in automatico e in sicurezza i campi dei siti quando si naviga dal proprio dispositivo iOS o Android. Inizia a sfruttare tutti i vantaggi del cloud e fallo con le soluzioni in promozione per il Black Friday di pCloud.

