Risparmia con l'offerta del mese: cloud storage a un prezzo incredibile

Il mondo tecnologico è qui e continua ad evolversi. Per questo motivo è importante gestire i dati nel migliore modo possibile.

Indipendentemente dal tuo ruolo attuale (utente privato o un professionista), se stai cercando una soluzione di cloud storage sicura, accessibile e conveniente, devi puntare su pCloud.

Questo servizio sta riscuotendo grande successo grazie anche ai suoi piani annuali che offrono un'ampia capacità di spazio cloud a un costo mensile incredibilmente basso.

pCloud: piani annuali o a vita tra cui scegliere

pCloud offre due opzioni di piano: annuale e a vita. Se non vuoi preoccupazioni periodiche, la scelta ideale è il piano a vita, praticamente un pagamento una tantum.

I piani tra cui scegliere sono tre: Premium da 500GB a 199 €, Premium Plus da 2TB a 399 € e Ultra da 10TB a 1190 €. Sui primi due, lo sconto è del 65%, sul terzo è dell’80%.

I primi due piani sono disponibili anche con l’abbonamento annuale, ma con costi differenti. Quello Premium costa 49,99 euro, mentre quello Premium Plus costa 99,99 euro.

Se ti stai chiedendo perché pCloud, al di là dei costi, è conveniente per altri motivi. In un’epoca in cui gli attacchi ransomware sono all’ordine del giorno, è necessario scegliere un servizio che metta al sicuro i dati.

pCloud offre un elevato livello di sicurezza grazie alla crittografia 256-bit AES e alla protezione TLS/SSL. I tuoi dati saranno al sicuro sia durante la trasmissione che l’archiviazione.

Inoltre, con l’interfaccia molto intuitiva, potrai gestire i tuoi dati in modo semplice. Per ogni evenienza o problema, puoi chiedere aiuto al team di pCloud, che ti guiderà anche nella comprensione di tutte le funzionalità disponibili.

Dopo aver letto quanto scritto finora, sicuramente ti sarai convinto della bontà di questo servizio di cloud storage. D’altronde, chi offre un rapporto di qualità/prezzo così elevato? In pochissimi, per non dire nessun altro. Quindi, clicca sul bottone sottostante e scegli il piano per te migliore.

